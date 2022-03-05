全台又無預警的跳電了。2017年的815大停電，民眾可能只是覺得詫異。去年513和517的兩次跳電，民眾已經開始覺得古怪。等到這次303的大停電再發生，民眾已經不知道該說什麼了。台灣當前的電力設施和網路，到底是出了什麼問題？而以蔡英文為首的執政政府這幾次除了道歉，到底有沒有真的在檢討、規劃和改善？

2017年的停電，蔡英文或許還可以把責任推給前朝，說是長久以來的供電系統過於脆弱。去年的兩次跳電後來找出的原因，是人為疏失和發電機過載。結果沒想到還不到一年，興達發電廠又發生問題，而且影響的規模還遠比前幾次大得多。而蔡英文以降的行政首長，比如經濟部長、台電董事長和總經理的道歉也只是變得越來越廉價，讓民眾對這個政府越來越沒信心。

更何況，蔡政府一直說2025年要「非核家園」。可是連目前核電廠都還在運轉的情況下，都有這麼多次無預警的跳電，而且跳電之後也沒有儲備能源可以馬上拿出來用，就只能等待故障原因排出或是修復。在這樣的情況下，執意執行非核家園的政策真的可行嗎？非核可以是目標，但與民生經濟息息相關的用電問題與能源政策規劃，不能空有理想卻不顧現實。

興達電廠故障之後，台中跟林口的燃煤發電廠也都因此全速運轉。可是此時的中南部又會碰上空污季，所以台中火力發電廠的機組再怎麼運行，也就只能有那麼多部。經濟部長王美花3月4日也對媒體表示，因為這兩天太陽光充足，所以台電會盡量使用太陽能發電，其餘再以火力發電補充。也就是說，如果這兩天剛好天氣不好，台灣的電量供應可能又會更加艱難。

目前台灣在使用的綠色能源，比如太陽能發電、風力發電等等，最大的考驗就是大自然條件的不受控，導致供電量的不穩定。這樣的問題，其實也不只有台灣會遇到。去年英國就因為颳風量大減，造成國內的風力發電比例大幅下降，連帶影響英國國內的電價和歐陸地區的電價水漲船高。英國政府為此，不得不啟用天然氣和燃煤發電廠應急，英國國內也因此出現，重新檢視發電比例分配和能源政策長遠規劃的聲浪。

連沒有宣布要非核家園的英國都出現這樣的警覺，難道口口聲聲說要廢核，卻無預警跳電好幾次的台灣，政府不該讓人民看見真的有想要把這個問題，拿出來解決的決心和實際行動嗎？能源的規劃和政策對國家社會的長期發展有著莫大影響，不能用總統任期來衡量。就算蔡政府再過不到兩年就要卸任，接連發生如此重大的能源危機，還是應該好好解決。總不能真的叫老百姓用愛發電吧？

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