蔡英文以能源轉型之名，推動海市蜃樓般的「非核家園」政策，暴虎馮河不計代價發展再生能源，將帶動台灣經濟起飛的電力系統推入泥沼，她與民進黨不具專業知識，不尊重科學的無良政客是這次大停電的罪魁禍首。

各類型發電廠、輸配電網、與高低壓用戶構成一個龐大複雜的供電系統。為避免發生在發電端，輸配電設施，與用電端的區域性故障，造成供電系統的崩潰，系統設置有保護電驛（Protective Relay）或其他安全設施。保護電驛設定點需要詳細的計算與分析，以因應各類型緊急事故，台電電網控制中心運轉人員也可以介入操作。

近30年來台灣供電系統大範圍(或可稱為全國)的跳電故應有5次。依序為1995年8月龍潭345KV超高壓變電所雷擊事件造成北部大停電；1999年7月29日台南左鎮山區1座超高壓鐵塔因地層滑動倒塌，阻斷了龍崎345KV超高壓二迴路輸電線，造成南部大停電；1999年9月21日 大地震，震毀了台電中寮345KV開關所，全國長時間的大停電。這3次是天災引起的，事後檢討發現，1995年與1999年龍潭與龍崎的事故，若台電確實依標準程序運作，大區域停電是可以避免的。

2017年8月15日因大潭燃氣電廠供氣被切斷，瞬間大規模喪失供電能力，備轉容量不足所造成全國大停電；再來就是這次3月3日的大停電了。去年的513與517的是發電機組突然故障，備轉容量不足，台電公司進行分區輪流停電，電網並沒有崩潰，517的分區停電有事先宣布，513有部分地區是突然跳脫，這兩個事故與303的電網崩潰不一樣。如果513與517那兩次沒有及時進行分區停電，電網是會崩潰的。

303全國大停電的肇因是興達電廠全電廠因操作失誤而解聯。興達電廠4部燃煤機組，5部複循環燃氣機組，總裝置容量422萬瓩，在跳電前的實際運轉的容量應該不超過一半，約佔當時供電能力的2~3%，這樣的衝擊應該是電網可以承受的，換句話說電廠的保護系統理應可以發揮功能，將影響侷限在小範圍，不至於釀成全國的電網崩潰。龍崎345KV超高壓電電站出了甚麼狀況，台電欠大家一個完整的說明。

電網保護電驛設定點依電網的營運頻率與電壓設定，台灣電力系統可調控電力不足是政府不願意承認與面對的事，但台灣電力公司並未否認經常以降頻降壓的方式減少負載。電網運轉實際狀況與保護系統設計情境不一致，應該是303事故的主要原因。台電應明確的告訴民眾，是不是有降頻降壓的偷吃步行為；如果有，請證明電網在降頻降壓的狀況下，保護裝置是可以發揮功能的。台電公司電網的運作都有完整的檔案，只要調出系統的電腦記錄，了解電網中各重要配備跳脫的順序與時間，找出肇因不難。就看台電肯不肯說實話了。

錯誤的能源政策已將台灣電力系統帶入泥沼，未來數年，台灣可調控電力的裝置容量嚴重不足，核二廠2號機，與核三廠的2部機組停役後，問題將更為嚴重。以後面對的困境會是傍晚的分區輪流停電，成為日常生活的一部份，即使所有的機組都不故障，還是會分區輪流停電。類似3月3日不預警的全國大停電，發生的機會也會提高。在此也提醒台電公司，千萬不要再以降頻降壓的方式美化數字，不能為了討好主子，影響到工業生產與電網安全。夜路走多了是會碰到鬼的。

2018年九合一選舉時的「以核養綠」公投獲得近600萬選民的支持，同意2025年後應該繼續使用核能。當時的行政院長賴清德也同意核電是潔淨能源。513、517與303這麼多次影響全國的停電事件，還真的喚不醒裝睡的執政團隊嗎?政府的電力政策是該改弦易轍了，積極規劃現有三座核電廠的延役與核四廠的商轉，否則台灣電力系統脫離泥沼的日子將是遙遙無期，更不要提2050年碳中和的願景了。（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）

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