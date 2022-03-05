衛福部長陳時中日前指出：政府去年5月採購500萬劑高端疫苗，截至3月1日僅施打205萬4344劑，扣除送給索馬利蘭的15萬劑，目前庫存仍有279餘萬劑。這些高端疫苗在本月20日將陸續到期，全部可能會在6、7月過期，若未施打完就會銷毀；至於後續的500萬劑高端疫苗，目前沒有考慮要買。

上述279餘萬劑高端疫苗，到期前如果無法全部打完，以政府採購價格每劑約881元台幣計算，金額高達約24.57億元將全部浪費，因而引發藍委萬美玲的質疑。不過蘇貞昌院長反駁指出，疫苗起初總是會爭取不到，後來數量充足，大家不一定全部願意施打，難免有過多的情形，沒辦法完全精準。

蘇揆的辯解是將剩下的疫苗當作一種「必要的浪費」，但實際情況是如此嗎？無法精準計算的說法沒錯，但也不能誤算到如此大的差距。再說迄今我們似乎沒有看到政府自國外購買，及慈善團體捐贈的各種疫苗，有類似高端注射不完而可能造成浪費的統計數字。其根本原因就是高端疫苗的可信度不被接受，以致人民不敢及不願接種。

高端疫苗的誕生可謂「先天不良」，而且早現端倪，才會造成今天這種令人悲嘆的結果。記得早在去年5月底，擔任「衛福部食藥署」疫苗審查委員的中研院院士陳培哲，即辭去審查委員工作，而請辭的原因是「該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。」其實當時陳院士不願為高端疫苗背書的那份聲明，就已注定了高端失敗的命運。

的確，當時高端疫苗在還沒做完第2期試驗的情況下，衛福部就給予緊急使用授權(EUA)，此舉被前衛生署長楊志良形容「根本是拿國民健康開玩笑」。因為疫苗開發須歷經3期的臨床試驗，美國及歐盟在給予疫苗緊急授權前，都會要求藥廠至少提出第3期的期中報告。為此，楊前署長還向台北高等行政法院遞狀，聲請法院「停止衛福部對高端疫苗的緊急使用授權」，以保障國民健康。

雖然高端已經過蔡總統和賴副總統的二次注射大力「加持」，以實際行動來鼓勵國人打國產高端，但迄今仍難以提升高端的打氣，說來也真讓國人感到「漏氣」；不過有許多人不相信他們倆人打的是高端疫苗，也是其中的原因。

日前陳時中透露他一直想去日本進行「感恩之旅」，以感謝日人贈送AZ疫苗。但按日本政府日前的宣布，從3月1日起重新開放短期商務人士入境，日本認可台灣「小黃卡」作為接種證明，已打3劑疫苗者入境免隔離，但「高端疫苗並未包含在內」。這讓第三劑打高端的陳時中，「捧了豬頭也進不了廟門」，真是尷尬不已。

根據外交部去年11月中旬的公告，接受高端疫苗可入境的國家，迄今並沒有增加，就只有紐西蘭、帛琉、印尼、以及貝里斯4國。至此吾人已清楚地了解，打了國產高端疫苗而受到影響的不僅是陳時中本人，國內許多年輕的「哈日族」一樣被擋在門外；還有就是計畫前往美英留學但打高端的青年學子，被迫還需要再「重打」其他進口疫苗(但絕非陳時中所說的「混打」)，這些頗為冤枉的國人也就必須要再多挨幾針和等一段時間了。

現在唯一尚可期待的是陳時中所說，目前高端疫苗是世界衛生組織(WHO)試驗疫苗，如果3月底、4月初通過國際認證，屆時需求量會變大。我們很盼望高端能夠通過國際認證，但如果通不過，我們想要將高端捐贈給他國的管道也自然消失，到時將會有大量的高端疫苗被送進焚化爐。

為了不使人民納稅錢就這樣讓政府浪費，朝野應不分黨派追究高端上市的責任，尤其是涉及人謀不臧的問題。去年因為涉及股票內線交易，高端遭調查，至今沒有下文。期盼承辦的士林地檢署能夠查個水落石出，給國人一個交代。（作者為大學英文講師）

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