俄烏戰爭對全球經濟影響深遠，首當其衝的是能源與糧食問題，烏克蘭與俄羅斯都是農業大國，兩國小麥出口疊加占全球出口總量超過25%，對大陸影響重大，可想而之。大陸是全球最大糧食進口國家，特別重視糧食安全問題，近日發布2022年中央一號文件，表達對農業問題的關注。

一號文件關注糧食安全

一號文件在大陸具有特殊的導向意義，這已經是連續第19年聚焦「三農問題」（農業、農村、農民），使得「中央一號文件」成為大陸重視農村發展的代名詞，凸顯了農業在大陸國家發展進程中的重要地位。

每年一號文件主題，都是當年度的工作目標或亟待解決的問題。2020年是「如期實現全面小康；2021年是「全面推進鄉村振興加快農業農村現代化」；今年不僅要「做好全面推動鄉村振興重點工作」，並提出了「牢牢守住國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線」。

這兩條底線任務，源於大陸決策層對內外形勢的判斷。新冠疫情全球蔓延尚未見底，多個國家限制糧食等農產品出口，糧食保護主義興起，國際糧價大幅波動。全球自然災害頻仍，耕地面積下降，糧食產量趨緊。隨著俄烏戰爭的爆發，小麥期貨價格應聲而漲，本就存有風險的全球供應鏈更加脆弱。

今年的「中央一號文件」開篇就提糧食安全，相關措施達10餘條，對確保糧食安全提出了具體的目標和要求，包括穩產量：確保糧食產量保持在1.3萬億斤以上；調結構：擴大種植油料和大豆。大陸近年來的大豆和油料進口依存度較高，其中大豆進口依存度高達80%以上，提高自給率有助於抵禦外部風險；保耕地面積：嚴守18億畝耕地紅線，2022年建設高標準農田1億畝；並提出適當提高稻穀、小麥的最低收購價等，提高農民種糧意願，保障農民收益。

自十八大以來，大陸就提出「確保穀物基本自給、口糧絕對安全」的糧食安全觀。2019年大陸發表「糧食安全白皮書」指出，糧食事關國運民生，糧食安全是國家安全的重要基礎。中共總書記習近平2020年對糧食安全提出警告，提倡節約糧食和反對浪費，官媒還點名批評走紅了好幾年的網路大胃王吃播；2021年12月，針對大陸各地方把良田改種花卉果木，或是建養殖場的趨勢現象，習近平嚴厲詢問官員「那麼糧食怎麼辦？」並且刊登在《人民日報》頭版，大陸一直把糧食安全放在相當重要的位置。

因應風險做好基礎工作

在確保糧食安全上，大陸將脫貧攻堅和鄉村振興作為重要戰略目標和任務，並提至民族復興的高度。中共十九大報告指出，大陸進入新時代後的社會主要矛盾，已經轉化為人民日益增長的美好生活需要，和不平衡不充分的發展之間的矛盾。無論是基於經濟層面要跨越中等收入陷阱，還是社會面要縮小貧富差距，實現社會穩定和可持續發展，鞏固脫貧成果與推動鄉村振興都是大陸國家發展進程中「重要且緊急」的事項。

大陸推進鄉村振興今年進入具體實施階段，「中央一號文件」明確提出支持措施，包括支持鄉村產業發展、發展數位經濟、加強生態保護、提供金融服務與社會救助等。尤為重要的是，引導長期流出的資金回流到鄉村地區，「中央一號文件」中提到，繼續把農業農村作為一般公共預算優先保障領域，中央預算內投資進一步向農業農村傾斜。

今年外部挑戰極為嚴峻，俄烏戰爭將影響糧食與能源的供應，價格也可能大漲，俄羅斯遭西方國家核彈級經濟制裁，會不會引發惡性通膨？美國對中貿易戰出手可能更重，加上美國通膨可能造成需求減少，是否影響大陸出口？國際動盪威脅情勢下，保障糧食安全、推動鄉村振興與及共同富裕，既是因應外部風險的需要，也是構建內部大循環格局的基礎工作。做好自己的事，於世界也是穩定因素和助力。