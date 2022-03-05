2017年川普與金正恩老少鬥，使朝鮮半島陷入核戰邊緣時，南北韓雙方卻利用平昌冬季奧運化干戈為玉帛，令世人驚喜。4年後北京冬奧，開賽前聯合國特別通過「奧運休戰協議」，要求各國尊重奧運的和平精神，停止戰爭。

反諷的是，冬奧甫閉幕，俄國立即出兵烏克蘭。更反諷的是，普丁以參加冬奧開幕為名，在訪中9小時內，與習近平簽下15項合作協議；中國將採購俄國石油及天然氣。隨後普丁匆匆離去，部署入侵烏克蘭的陰謀大計。拜登總統曾公開預告，2月16日俄國入侵烏克蘭，據聞習近平拜託普丁勿在冬奧期間出兵。

體育無法超越政治，好比婚姻保證不了忠貞，出軌時有所聞。普丁出兵，因為烏克蘭急切想要加入北大西洋公約組織，為阻止北約勢力長驅直入俄羅斯，普丁的如意算盤是用閃電戰，先在白俄羅斯軍演，再把部隊派往烏克蘭包抄進攻，預計4天之內占領基輔，趕下親歐美的總統澤倫斯基，另立親俄魁儡政權，並宣布烏克蘭非軍事化中立。

然而烏克蘭全民皆兵，同仇敵愾，而美國雖宣稱不派兵，以免引爆核武大戰，卻發動非典型的金融核戰，將俄國趕出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），拖垮俄國經貿，又全面凍結普丁及俄國富豪的海外資產，引起俄國內部強烈反彈。

最特別的是，此次戰爭透過網路直播，幾乎全球參戰。普丁的冷酷蠻悍，襯托澤倫斯基的堅毅果敢，國際輿論一面倒，各種援助紛紛到來，不只促成歐盟團結，彷彿全世界都為反普丁而成為一家人！一些生離死別的小故事，把痛恨共產黨及反對戰爭的人們緊緊牽引在一起。普丁簡直成為人類公敵！

台灣不是烏克蘭，當然烏克蘭也非台灣。但若將視野提升到俄烏與中台的戰略關係，其實真有許多相似處：一、俄烏與中台雙方均具有「遠親及近鄰」的特殊關係。二、俄中兩國均為共產國家，而台烏則屬民主國家。三、烏克蘭為北約與俄羅斯的緩衝區，而台灣則為西太平洋第一島鏈中心點，戰略地位特殊。

國際上因而有「今日烏克蘭，明日台灣」的警惕。美國為消除「棄台論」的疑慮，立即派出5位卸任的國防及國安高層搭外交專機來台安撫，接著川普的國務卿蓬佩奧也會帶來抗中保台的訊息，固然有兩黨政治角力的玄機，但他們為安定台灣民心的用心也可喜。

接下來頭痛的豈止普丁，更有習近平！中國在北京冬奧因過熱的愛國主義而燙傷許多華裔選手，也損及許多國家的友誼。如今俄烏之戰正考驗著中國，北京當然希望左右逢源。但舉世瞠目盯住習近平，一旦進退失據，必得承受內憂外患打擊。但願北京能展現應有的高度和智慧，體認國際新情勢，用行動否定「今日俄羅斯，明日中國」。

台灣可千萬不要隔岸觀火！俄烏戰爭在台海劍拔弩張時突然爆發，活生生為世人上了一堂「戰爭與和平」的寶貴課程，我們要認真學習和省思。現代戰爭早已超越傳統，全球化和科技化的世代，戰爭輸贏決定在軍事和經濟實力，也決定在民心士氣和國際公義。烏克蘭全民皆兵，真情團結，才能號召國際軍團，有效贏得國際奧援。

烏克蘭照出台灣的缺失，我們拚命買武器，卻任令兵員大量流失；我們寄望美國保護台灣，但自己卻不願上戰場！更重要的是，政府高喊抗中保台，事實上有抗中，也抗疫情，卻沒有告訴人民如何保護台灣。衛福部早該換由國防部，2022別再教戴口罩，而是全民如何保台灣大內宣！

無論藍綠，不管來台先後，台灣生我育我，就是你我共同的母親。母親有難，子女豈能袖手旁觀？今年4月17日，馬關條約簽訂紀念日，讓我們共同發起「2022和平台灣年」，召開民間國是會議，由下而上、從北到南、本島及離島，全民一起來討論我們的基本國策，尤其兩岸政策要不要改？如何改？

時代變了，情勢更緊迫。戰爭無情，和平無價！我們希望經由最理性民主的方式形成「2022台灣共識」，並向全世界召告，台灣人民要用「和平公義」打造新台灣，化兩岸的干戈為玉帛！

（作者為前副總統）