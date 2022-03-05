俄烏戰事已超過一周，俄烏緊張局勢更是延續多年，一直以來俄烏關係尤其是烏克蘭的結局，都被認為是兩岸關係特別是台灣前途的借鏡。最近的風向似乎是避免將二者相提並論，不過這二者有著太多可資比較之處，無論是對台灣還是對大陸，通過觀察戰爭起因、雙方應對及歐美的反應，都能獲得大量參考經驗。

對台灣來說無疑是極大的負面感受，這也是為何從一開始綠營就集中火力宣傳台灣不是烏克蘭，台灣的戰略地位和地緣價值遠高於烏克蘭。這類話術當然只是為了安撫民心，烏克蘭作為北約對抗俄羅斯的前沿陣地，直接關係到歐洲安全，無論是作為直接當事方的歐洲，還是美國都不會認為烏克蘭沒有台灣重要，雖然美國經常說要把戰略重點從歐洲轉移到印太，但一次次的地緣政治衝突表明，俄羅斯始終是歐美揮之不去的頭號戰略對手。

但即便如此，北約依然不敢逾越雷池，只能大量提供武器裝備和道義支持，這些看在台灣眼裡，要說沒有觸動那當然是假的，而且烏克蘭替歐美擋子彈起碼還能大量免費贊助，台灣替美日擋子彈得自己付費，還遠高於市場價。澤倫斯基動不動就批評歐美支持力度不夠，現在還慫恿北約建立禁飛區，這麼嗆辣的演出可是民進黨想都不敢想的，因為他們連失意政客都不敢得罪。

當然，想讓民進黨汲取教訓無異於與虎謀皮。真正有機會從這場戰事中收穫經驗的當然還是中國大陸，事實上，許多人也認為這是大陸武統台灣的一次真實實驗，可以全程觀察戰事進程、外國制裁力度以及終局結果。

首先從起因來看，站在俄羅斯一方的立場，烏克蘭大規模採取去俄化行動，而且對烏東部地區採取軍事行動，都直接衝擊俄羅斯的切身利益和民族情感，開戰之前普丁發表長篇大論，訴說俄烏兩國的親緣關係並痛斥烏克蘭的去俄化行經，這些在大陸看來當然是感同身受，台灣的去中國化行動以及否認兩岸同宗同族的論調，是大陸對民進黨不滿的直接情感原因。

從模式上看，二者也高度雷同，烏克蘭大力否定蘇聯歷史和台灣拒斥中華民國如出一轍，烏克蘭敬奉二戰期間的納粹份子，而台灣也在捧著日本皇民的餘溫。如果烏克蘭和台灣真的有什麼不同，那主要是在程度上，烏克蘭的納粹份子在殺戮，而台灣還不敢走那麼極端，但也不能否認的是，台灣極端份子的萌芽已經出現，要將統派「掛路燈」的仇恨言論一度在網路上甚囂塵上。

但是，無論是俄羅斯還是大陸的民族情感因素，都不會被歐美諸國所關心，這場演講反而還被他們揶揄和攻擊，這也說明訴諸民族和歷史因素，在國際宣傳中並不能給自己加分。可以預見，如果大陸對台採取武力行動，鋪天蓋地的國際抵制也會如期而至。不過目前來看，各國的制裁對俄羅斯暫時還不到傷筋動骨的時候，尤其是對歐洲來說，更是「殺敵一千，自損八百」，所以即便是被視為金融核彈的移除SWIFT，也是表演成分居多，只做了半套。

但即便如此，俄羅斯也很難堅持太久，畢竟戰事拖延愈久，俄羅斯要付出的代價愈大。從這個角度看，加緊建構經濟安全網，才是大陸對台政策的當務之急。