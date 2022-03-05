俄烏戰事無論怎樣發展，普丁面臨的可能只有更靠向中國大陸。兩國本已相互取暖多年，這次普丁打錯算盤，讓自己身陷西方集體圍毆中，致四面楚歌，無論是加碼或修正，靠上大陸當更緊更密。天平已斜，從俄國外交部發言人被問到俄羅斯在世界上是否還有朋友？回以「當然有」，並點名「特別是像中國一樣的世界大國」，中國大陸對俄是有影響力，而俄羅斯無疑也想把中國大陸裝進同一個口袋。

目前雖然俄烏一時三刻尚無法用外交手段搞定，打打談談，加上西方的經濟制裁，俄國社會財富縮水，波及社會秩序及正常運作，屆時逼著普丁用核武來解決問題時，並非完全不可能，只是為時已晚。

以美國為首西方世界，也一直要中國大陸表態，目前看來，大陸並不想涉足太深，加上美國對大陸的各種制裁不少於俄羅斯，在美國不改變對大陸的關係前，大陸不會放棄與俄羅斯好不容易建立的難兄難弟情誼。但美國逼中國大陸表態，目的也只是為搬走俄國的靠椅，絕不是要習近平幫助解決俄烏問題。

根據大陸央視報導，大陸外長王毅應約和烏克蘭外長庫列巴通電話，王毅強調「中方始終認為，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現」，這是刀切豆腐兩面光，前者打了俄國五十大板，後者打了北約五十大板。從烏克蘭期待大陸幫助實現停火開展斡旋可以預測，目前調停雙方的魯仲連，除了中國大陸出面將雙方繞道到北京談判，是直線最近距離，其他任何強加在普丁及澤倫斯基頭上的和談，可能都是空中樓閣。而繼續下去，對俄烏都不利，天然氣、軍火、資金回流，美國盆滿缽滿，發戰爭財，還找不出第二個國家能超過美國。

美國總統拜登在周二的國情諮文演說中，再次警告習近平不要與美國對賭，不過如美國意圖找中國大陸當調人，我們也可以找出諸多理由相信美國如不在台海問題上讓步，中共豈會當魯仲連？50年前美國為聯中制蘇，出賣台灣利益，斑斑可考，如果中共願接受魯仲連角色，一定是台海問題，美國做出了某種交易；習幫助美國解決俄入侵烏克蘭問題，誰來幫助中國大陸解決台灣問題？

俄烏戰事正緊鑼密鼓，拜登指派美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率跨黨派資深代表團，搭乘行政專機訪台，顯然是沒意願中共插手，美國希望炮製出第二個烏克蘭。要中共表態，是要打臉中共，而美國這樣的生意經，無異在冒普丁發起核戰的風險。

站在美國立場，用一個新闢的烏克蘭戰場，換拜登下一任總統選舉優勢；用一個台灣，換一個美國喘息機會，制止大陸國力上升，虎口拔牙，在台灣、烏克蘭兩頭賺，沒什麼不划算。

（作者為自由撰稿者）