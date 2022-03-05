興達電廠開關場事故導致全台大停電，造成民眾生活不便，科技與石化業生產驟然中斷，損失以百億計。蔡英文總統故作輕鬆，說要加速推動分散性電網；行政院長蘇貞昌要求經濟部提出調查報告並究責，經濟部承諾督導台電檢討防護系統、強化「防呆」機制以及人員訓練，電力相關基礎設施也要加速改善，府院部只在事物範圍內打轉，全然不提政治責任。

停電的罪魁禍首是誰

首先必須釐清事故原因背後真相，民進黨2016年執政開始推動非核家園政策後，已5度大停電，行政院通通認定是台電基層的錯誤，但台灣缺電問題嚴重，已是全民的共同認知，大停電真的和電力供應緊缺無關嗎？

民進黨口號治國，善用華麗言詞包裝政策，實際上政策根本行不通。其中包括能源政策，說用綠能取代核電是進步價值，透過「非核家園」促使能源轉型，誇稱光電與綠電可以適時補足廢核的缺口，事實證明渺然空洞。這次大停電固然是基層操作疏失，但電力若供應穩定，豈會瞬間造成整個電網崩潰？早年基層不是沒出過錯，但並未造成如此嚴重後果。

過去兩年的「備轉容量曲線」統計顯示，每日備轉容量高低起伏很大，以前變動不超過200萬瓩，現在可以相差到4、500萬瓩，足以證明再生能源對電網帶來很大負擔。躁進的非核政策與綠能目標讓台灣電網體質大不如前，只要出現一點小變數就會系統大崩潰。

每次停電之後，台電就成眾矢之的，更是政府高層甩鍋的替罪羔羊。台電固然難脫責任，但次次檢討、改革，都是基層倒楣，關鍵在於能源政策失靈卻拒絕面對，所以對台電採取極限施壓政策，已成為台電不可承受之重，這不是執行操作人員可以解決的。

窘境的罪魁禍首是誰？現行能源政策是為蔡英文競選總統時所規畫，為其八年任期量身訂做，預計於她卸任時執行完竣，根本不是為台灣長遠發展而打造的可大可久政策，而且執行時偏執而躁進，只能說是在打造「人設」，而不是台灣長遠利益打算。

現在為了平息民眾與企業的怒火，為了維繫反核電、愛綠能的虛假形象，為了將脫離現實的能源政策拖到這任總統任期屆滿，又再虛言檢討改進，又在追究台電人員責任。然而，台電的董事長、總經理辭職無濟於事，經濟部長王美花也擔不起責任，自請處分只是幫蔡政府洩壓。蔡英文總統自己認清現實，放下面子顧裡子，大幅修改能源政策，才能根本面對問題的唯一正道。然而，反正萬方有錯，罪不在己；好官我自為之，壞政策硬撐到底，爛攤子兩年後新政府去傷腦筋。

缺電和漲電價的苦果

蔡政府對台電極盡壓榨與壓迫之能事，明明是弱智的壞政策卻強要執行到底，已使台灣面臨嚴重的缺電危機。目前核四廠封存，公投失敗後更無啟動的可能，核二、核三如期退役後，台灣將享有「非核家園」美名，但也要承受「空汙島」、「缺電島」惡名。屆時企業和民眾要時時追問：電從哪裡來？燃煤發電「用好用滿」會如何傷害民眾的健康？

缺電、空汙問題外，台灣還要面對高電費問題。燃氣及燃煤發電成本已增，烏克蘭戰事爆發又衝擊能源供應，預期今年上漲至少5成，推算台電發電成本每度至少提高3成。在電價不准漲的民粹政策下，台電1月已虧損59億元，若不大幅調高電價，今年虧損至少千億元。

重啟核四公投失敗，投資近3千億元的核四成為廢物，政府不願承擔財務損失，台電只能調高電費讓全民分攤。核能發電每度成本1.33元，且不受國際能源價格大漲影響，今年可為台灣節省200多億元，3、4年後就沒有這麼廉價的基載電源了。這些因素加總起來，長期備受壓抑的台灣電價豈能不驚驚漲？屆時蔡總統已平安下崗，人民卻要綿綿無絕期承受她所造成的電力短缺和電價高漲的苦果。