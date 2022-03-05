「有朋自遠方來，不亦樂乎！」但是我們期待的是什麼樣的朋友？孔老夫子說：「益者三友，損者三友：友直，友諒，友多聞，益矣；友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」

損友是什麼個「損法」？「便辟」，能言善道，裝著非常親暱，但卻是不正直的人；「善柔」，善於表現出和善臉色與溫柔姿態的人；「便佞」，巧言善辯又阿諛奉承的人。

作為狂人總統川普的前國務卿，蓬佩奧果然也再度發揮狂人本色與集政客及掮客於一身的本性，在應遠景基金會邀請的公開演講中，整篇演講將「損友」的特質展現無疑。他先誇張地說：「美國必須支持台灣，就像冷戰期間捍衛西柏林」。這句話騙得很大，佞得更大。美國等西方國家在兩岸關係的立場上，早就屈服於北京，出賣了台北，現在卻說要把台灣比擬成西柏林，這真是「便佞」典型的言論。

蓬佩奧又說「美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家」，這個能言善道的人卻不正直的談話也是標準的「便辟」，一則為了討好邀訪的蔡英文政府，更是為了台灣的四大基金可以投資他自己開的公司，因而順從著蔡英文的意，裝著一副「善柔」的態度，把「中華民國」也改成「中華民國台灣」，主張美國應給予外交承認。這種公然順從討好的謊言，等於蓬佩奧自己打臉在國務卿任內時的自己。當然，對政客與掮客而言，「便辟、善柔、便佞」本來就是他們的本質，只是蓬佩奧敢演得更大一點而已，如今，不只有人愛聽，還有人願意捧著白花花的銀子來聽。

蓬佩奧不只「政治正確」地把台灣等同於烏克蘭，也把俄羅斯等同於中國大陸。他認為如果美國或西方國家「因害怕觸怒壞人而未能展現決心，反而助長威權國家的冒險主義」。「今日最重要的是如何處理中華人民共和國的侵略」，「台灣與西方世界必須展現決心，讓習近平知道犯台的代價相當高」。眾所周知，美國與西方世界對烏克蘭的「決心」是什麼？美國與北約迄今不出兵，最多只是嘴炮譴責與經濟制裁，但烏克蘭人民家園已毀。

蔡政府需要蓬佩奧幫他們大內宣。這一場交易，就是要借用蓬佩奧敏感的身分，來確立這麼一個叫做「中華民國台灣」的「新國家」，再補上雞血，要美國承認這個「新國家」的獨立。大內宣還包括，美國會「展現決心」，讓北京認清「犯台的代價」，協助台灣面對北京的「侵略」。

不論「北約東擴」的是非曲直，它卻是俄烏戰爭的導火線之一，美國鼓勵烏克蘭加入北約，挑起了澤倫斯基的熱情，卻也同時激起了普丁的怒火。如果台灣真要因為蓬佩奧的「金句」而打了雞血，那麼台灣也極有可能像烏克蘭一樣，聽到漁陽鼙鼓動地來。這次俄烏戰爭，居然會在遙遠的台灣激起如此大的關注，不也正是因為其實台灣所有人都隱約感受到那份不安嗎？蓬佩奧開心地拿走了大把鈔票，但如果相信其佞言，台灣未來會如何呢？

「物以類聚，人以群分」，什麼人找什麼人，台灣真是不幸，太多「損友」了，蓬佩奧是一種，民進黨當權者又何嘗不是中華民國最大的「損友」呢？

（作者為孫文學校總校長）