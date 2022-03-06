江蘇曾是中國納稅第一，最早實行一胎化政策，比其他地區更早十年，2022農曆新年期間，被公安部多次認證過的，打拐成績第一名的徐州，其治下的豐縣董集村，一位還不到一枝花（40歲）的年紀，卻被折磨到像年近耳順的老嫗，其悲慘的境遇讓全球為之譁然，讓很多連人權都不知為何的也看不下去，我只想到孟子說的：人之所以異於禽獸者幾希？更難過的是十五年前，我曾有過一次的可以出手。

2022年1月28日，農曆春節前的最大新聞，就是徐州鐵鍊女成了國際焦點，冬奧都結束了還繼續延燒，事發後一個月內，五份的官方發布漏洞百出，嚴重侮辱人們的智商，引來數億人民想當福爾摩斯，江蘇調查組一出，豐縣立刻成了被鐵皮圍死的封縣，媒體同時才被允許醒來，身為第四權的如此「落後」，不難看出是因為忌憚前三權（行政、立法、司法）毀天滅地式的干預，民眾在看不到真相的情況下，很直白的就想問責婦聯，得到的答案是該改打給110，有正義感會截圖的，沒有因眼花撩亂就放棄計數，前仆後繼地把沉痾了幾十年的婦女拐賣問題攤在世人面前。

中國一胎化政策導致男女比例失衡，農村男比女多了2千萬，助長農村拐賣人口的猖獗。2014年，中國公安部公佈該年解救了3萬多名被賣婦女，我想這應是最高數字，因此才值得大書特書。

我認為讓1大（23歲）6小七個男生，長期在那樣的境教下長大，未來可能會理直氣壯認為老婆可以買，不聽話就用鐵鍊拴，我在大陸經歷過太多次的跟人溝通不良（講不通），後來選擇閉嘴趕緊閃人，十多年來的「教訓」，讓我明白要理解在地，真的要多查地方誌跟俚語，豐縣無人不知的兩句話是：「家有千頃不如姓董」，「無渠不成席」。

豐縣許多官員姓席，包括鐵鍊女的主治醫生，主角董某或許因為家族勢力太盤根錯節，被拘禁後遲遲沒公開審問，我不得不很天真的想，只要他肯老實交代，不就所有的問題都迎刃而解了嗎？幹嘛搞到五篇所謂的權威發布一再被打臉，人們都在猜：是上頭有人不讓他從實招來？

每個人對幸福的定義不同，有人認為人丁興旺就代表「做人」很成功，有人認為活得俯仰無愧，那就是個頂天立地的兩足尊，中國領導人親口說過：「世界上最大的幸福，莫過於為人民奮鬥而幸福。」讓我想起我曾有過的不敢奮鬥，這個十五年來偶爾會泛起的內疚，一個多月來每天追蹤鐵鍊女的消息，我是不瘋魔不成活的悔不當初。

2007年，我計畫假日去爬三山五嶽之一的天台山，怕上不了第一班車，預先在傍晚時前往長途汽車客運站買票，事畢準備到對街搭公交車回飯店，看到路邊一個大約十二、三歲的小女生，坐在地上頭埋在兩膝間，地上有字：請給我三塊錢，我肚子餓要買包子吃。

有個性的小孩十之八九都是槓精，槓到有翹家的勇氣，未來很有資格成為骷髏會的成員，我看完邊走邊想：在一胎化政策下，怎麼還有青少年搞離家出走？擔心她肚子真餓身上又沒錢，轉頭小跑掏給她五元，她抬起的臉一片慘白，在氣溫將近四十度的七月天，用虛弱到幾乎聽不見的聲音跟我說：謝謝！大陸公交車最後一班各路線不同，我只怕趕不上，那時的包子跟公車票都只要一塊錢，猜她包子吃完會自己坐車回家，沒想到該進一步問她有沒有問題。

猴子騎羊不成人馬的，最能體會什麼叫孤身扛大樑力量單，也正因此，出門在外的人大都會將心比心，都知道屎殼螂爬上了花椒樹，那種麻了爪子，慌得不知如何是好是什麼感覺，科學家說屎殼螂還會憑著太陽、星星、月亮的光，閉著眼也能找到家的方向，想著「走投無路」的小女生，想著她那張毫無血色，就像泡在福馬林的臉，我在車上就覺得腸子開始絞了，以家婆（好管閒事）自命的竟然連屎殼螂還不如，因為沒能幫她指出有亮光的地方。

回到飯店臨睡前，我依然沒做完這道是非題，如果她真的跟家人一時嘔氣，嘗過了餓肚子也就夠了，我卻連問都沒問，為何不敢像在台灣到處威風凜凜的當家婆呢？

一夜對自己沒交代，隔天跟大陸朋友共進晚餐聊到這事，七嘴八舌下的答案是：「那孩子八成是被人控制的。」「有把拐來的孩子打殘，讓他們到街上當乞丐的集團。」最牙尖嘴利的小趙，她最大的「出息」，就是手腳慢沒買到臥票，熬不過腰痠背痛就找列車長解決，手法是千篇一律的自報官階，碰到不想回答的問題就會開始唸同一首詩：村騙鄉，鄉騙縣，一級一級往上騙，一直騙到國務院。她是當年第一個朝我放槍的，我至今還記得那恐嚇：你以為那是救人嗎？外人少管閒事，你要是不見了我們要多鬧心。

我不好說那是一幫活在維格納悖論下的女人，這論點簡單來說，跟人們的感官或思想完全無關的現實，都可以當成是「虛擬」的，也難怪成天找我磨牙，家有閨女的要我少管閒事，如今回想，我如果當時問女孩要不要跟我去找警察幫忙，壞人真的會突然出現把我也一併拉走嗎？就鐵鍊女事件，《新華社》主任韓松發博文，說有位貴州婦聯主任，在解救被拐婦女時當街被流氓攔住，立刻謊稱自己是倒賣的人販子，手上還有很多「貨」，因此鬆懈了對方的戒心，後來才找到機會脫困。

我認為中國真該向台灣學習，在上世紀80年代，不分男女都知道力挺姐姐妹妹站起來，因為求人不如求己，民國時期，軍閥馮玉祥的地盤就在徐州，為了護樹他寫了首打油詩：「老馮駐徐州，大樹綠油油。誰砍我的樹，我砍誰的頭。」徐州的父母官，如果肯把軍閥護樹的魄力，用在根除長期霸佔中國拐賣第一的惡名，肯定會青史留名。（朱言紫/台中市）