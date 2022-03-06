依行政院主計總處統計資料，2021年我國經濟成長率高達6.28％，在全球疫情肆虐下可說表現良好，我們也一掃長期困於民間投資不足的問題，台商回流、半導體產業擴廠、投資不斷，民間投資成長約20％，對經濟成長貢獻已超過3％；大陸在全製造體系健全後，已成為世界工廠與世界市場；台灣經濟前30年靠美國，後30年靠大陸，當中美兩強進入大國賽局，我們產業該何去何從？特別是半導體產業，政府要有長遠的適當政策。

2022年1月華府「新美國安全中心」智庫研究報告指出，為了確保美國晶片供應無缺，美國想把台灣半導體工程師帶往美國避難與安置；台灣要在中美競爭中保持中立，避免選邊站而受其害，是需要相當的智慧與勇氣。美國是台灣國防安全、國際支持、技術支援的來源，我們當然不可能捨棄美國倒向大陸，但大陸市場超過台灣出口40％以上、是台商最重要生產基地、也是目前及未來最有成長性市場，由地理位置、文化傳統、經貿及供應鏈關係各方面看，我們也不可能捨棄大陸完全倒向美國。

兩次世界大戰，工業化國家只有美國本土未受戰火蹂躪，1991年11月蘇聯解體美國獨霸，霸業則集中於金融、高科技與軍備領域，而高科技又是建構在金融霸權上，就是沒有了美元霸權，就沒有美國高科技，而軍備是維持美元霸權的工具；支撐美元霸權的基礎是運用糧食與石油資源和高科技綁住美元，高科技是指高科技研發、生產相關的產業鏈。2021年9月美國強制全球半導體廠商於11月8日前提供客戶、庫存等資料，就已是正式啟動中美科技戰，牽動國際政治版圖「硬實力」對峙，誰能擁有新世代技術，即獲得生產力和財富，國家地位也將重組與洗牌，就如同過去各國競相掠奪糧食與石油資源等戰略資源那樣。

北美南北距離可耕地遼闊，美國運用農業科技掌控全球最大的糧倉，孟山都等生技企業控制著農作物種子和禽畜種原，雙管齊下，美國控制人類所需的澱粉和蛋白質供應，世界大部分國家都需看其臉色，買糧食也只能用美元。

世界主要石化工業原料、燃料是石油，美國石油儲量充沛，二戰後又控制了中東地區產油大國，近年來又是最大頁岩油生產國。高科技研發、生產相關產業鏈之成員，除了美國外，主要是歐洲、日本、韓國、台灣等這些能源與糧食自給能力有限的國家，且德、日、韓迄今尚有美國駐軍，這些國家為了國家安全，也都配合融入美國的高科技產業鏈。

當今世界科技水準，可分為三個梯隊，美國獨家屬於第一梯隊；俄羅斯、大陸、日本、德國、法國等十幾國屬於第二梯隊；其餘國家則屬於第三梯隊。而在金融方面，在美國聯準會多年量化寬鬆貨幣政策下，美國國債已超過30兆美元，刺激了通貨膨脹，引發物價上升。2021年大陸GDP已達美國77.3％，是世界工廠、世界最大潛力市場，近年來其在一些高科技領域已有重大突破，大陸除了在半導體領域仍落後美國外，在量子電腦、量子通訊、人工智慧、可控核聚變太陽能裝置、核廢料處理技術、細胞外二氧化碳轉澱粉的應用、太空科技上都有可觀的成績。

綜上所述，大陸崛起是個事實，在世界的綜合實力排名僅次於美國，如今是誰擁有新世代技術如半導體晶片，就能領導全世界，冷戰時期我們所自豪的地理戰略位置，今已被半導體產業所取代，美國諸多「挺台」舉動、包括美台軍事交流合作，所要保障的是美國晶片供應鏈，而非台灣。我們因為強大的半導體製造產業，受到前所未有的重視，是幸也是不幸的捲入中美賽局，「匹夫無罪，懷璧其罪」，要如何鞏固既有的產業鏈，又能夠達到國家安全，的確需要朝野共同討論取得共識，並得到全體國民的體認，如此才能讓全體國人安心生活，並促進國家長遠的發展。