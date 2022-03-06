突如其來的大停電再度凸顯台灣對電力的依賴及電力系統的脆弱，讓人無奈地感嘆「怎麼會這樣」？

興達電廠近年一再出包，台灣引以自豪的半導體與石化等產業生產需要用電，大停電波及了台灣62個工業區中的48個，停工損失恐達百億台幣。（林瑞益攝）

先談台灣對電力系統的依賴吧。台灣引以自豪的半導體與石化等產業生產需要用電，大停電波及了台灣62個工業區中的48個，部分廠區只好叫員工回家，市場估計停工損失恐達百億台幣。

許多地區停電還導致斷網，透過網路工作的銀行、郵局、公司行號全部停擺，至於紅綠燈停擺造成車禍、大樓電梯關人就不用說了，所幸下午電力逐漸恢復。但如果停電超過3天，水塔存水用光後就要停水，透過網路運作的物流系統停擺，超商將買不到東西。習慣了現代生活方式，台灣人能想像沒水、沒電、沒網路的日子，要怎麼過嗎？

台灣的電力系統如此脆弱，電廠「人為疏失」就造成全台大停電，之前電塔倒塌也造成全台大停電。難怪有人截圖基輔市民到地下鐵躲戰火的畫面，站內燈火通明；諷刺戰火中的基輔都沒停電，台灣沒打仗就停電了。

看來俄羅斯入侵烏克蘭還是挺客氣的，沒有讓烏克蘭停電斷訊，總統仍能發布訊息號召人民奮戰。不像1999年美軍打科索沃戰爭，投擲石墨炸彈讓整個城市電網瞬間癱瘓。

但如果中共武統，解放軍會那麼客氣？還是一開始就斷訊斷電，讓台灣陷入訊息黑暗？台灣人沒水、沒電、沒網路能夠撐多久？解放軍甚至不用向城市丟石墨炸彈，只要幾枚北斗系統導引的精準炸彈炸掉關鍵節點的電塔，就足以讓全台大停電。

台灣電力系統那麼脆弱，解放軍還需要攻打台灣嗎？神勇不畏戰的蔡政府，有沒有考慮過這問題？

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