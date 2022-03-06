2022年冬季殘疾人奧運會（Winter Paralympics，帕奧）3月4日起在中國北京舉行，但國際帕奧會卻突然取消了俄羅斯與白俄羅斯殘疾運動員參選的權利，並強令他們立即束裝返國以示制裁俄羅斯入侵烏克蘭，這也是世界體壇對俄羅斯所做的制裁之一，俄羅斯已成為世界公敵，處處受到制裁和打擊。

不過，對於國際帕奧會禁止俄羅斯與白俄羅斯殘疾運動員參加這次帕奧我深深不以為然，因為他們在身體上已遭受傷害與殘障，卻不放棄對健康人生的追求與希望，勇敢坐著輪椅運動，而且還鍛煉出一流技術來參加帕奧比賽，這種精神相當可貴。

更何況帕奧就是為了這些殘障、截肢、失明和腦性麻痺等弱勢團體而創辦，並且每4年一次，緊接著在冬季奧林匹克運動會之後舉行，相當具有意義，如今卻因政客瘋狂舉動而影響到他們可能一生只有一次參賽的機會，使他們心靈重創，帕奧會這種殘酷的決定與做法無異是把他們當作政客的犧牲品，相當不仁道，應該受到譴責才對！

國際奧林匹克運動會與一般的運動比賽最大的不同在於奧運會不以金錢與利益為訴求，而且奧運會更是一個超乎政治之外的中立組織，其宗旨不僅是體育競賽，更是讓世界藉著競賽機會交流互動，以達到和諧團結的目的，所以奧林匹克的藍、黃、黑、綠、紅五種不同顏色的圓環圖案相連代表的就是歐、亞、美、非、澳五大洲的團結，也由於奧運本身所蘊含的和平與競爭的精神內涵，所以沒有任何力量能將五大洲分離開來，但是美俄與許多西方國家卻一再扭曲奧運會的精神，一再綁架奧運會。

美俄在冷戰期間因為角力，引發了20世紀80年代一系列相互抵制不參加奧運之舉，剝奪了運動員參賽權利，而且因對恐怖主義的擔憂也讓2004年雅典奧運和2014年索契冬奧在愁雲慘霧中舉行，但奧運會精神依然不死，世人對於和平祈求不斷，這些精神與訴求使得奧運會能夠繼續舉行，畢竟奧運會真正核心是運動員，除非運動員違反參賽規定，否則政客是無權禁止運動員參加的，不是嗎！

（作者為美南傳媒總主筆）

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