陸軍少將韓豫平因以「加菜金」2880元支付軍眷人員餐費，遭最高法院以貪污罪判刑4年半定讞。「部隊的福利，由少數高層壟斷」是國軍普遍的陋習，若只抓一兩個倒楣鬼祭旗，其實沒有意義。

花防部因執行「漢光31號」演習有功，獲頒「加菜金」2萬元，這當然應用予獎勵實際承辦人員，韓豫平少將卻是用在寥寥的6人餐敘中，其中有3人還只是對漢光演習無尺寸之功的「軍眷」。

基層為了漢光演習勞心勞力，長官卻把「加菜金」拿去作人情，宴情高層家人，這種長官如何帶兵，如何打仗？但以筆者服義務役的經驗來說，這在國軍已經是普遍的陋習，有事基層服其勞，有好康長官先享受。

至於以「大水庫理論」為韓少將開脫，那前提是花防部有從其他科目（例如主官行政費）支出這2880元，才可以說只是「核銷程序瑕疵」，但從判決文來看，就是沒有。可見總額2萬元的加菜金，用在弟兄身上的就是少了2880元，這就不符合「大水庫」定義。若要說韓少將「無罪」，等於是說長官挪用基層的福利是合法的，那中華民國國軍就可以解散了。

但筆者還是要說，這種國軍的「陋習」，絕對不是只在韓少將這個倒楣鬼身上。「造假」在國軍已經是普遍文化，真的要查辦，能夠不觸犯「偽造文書」的三軍將士寥寥無幾。

服役時長官把「照規定來」當作整人的手段，可見國軍規定與實務運作之脫節。蔡總統應特赦韓豫平少將，通盤檢討國軍規定，杜絕造假文化，這才是「三軍統帥」應有的作為。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※