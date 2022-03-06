最愛高喊「世代正義」的民進黨開始裝瘋賣傻。為強化後備戰力，推動新制最硬教召首梯，卻暴露兵役制度的不公問題，當史上最硬的教召退伍老兵對上訓練不足的年輕四月兵，原來民進黨的「正義」是有嚴重雙標性的。

借鑑烏克蘭加入北約的引戰惹禍挑釁言論，台灣應該要深思「對抗」路線下如何能夠維持「和平」？若蔡英文始終只用討好年輕選票思維進行兵役改革，故意放任大家互推承擔「兵凶戰危」代價，這怪異的「你當兵 我OK」、「美派兵 我不當兵」荒謬邏輯，最終都是為了掩飾那些虛偽政客選舉不當言語挑釁的議題操作。

總的來說，台灣年輕人長年已習慣享受著「兩岸和平紅利」，卻又妄想靠美國來裝腔作勢挑釁。最大的自相矛盾在於最該訓練的不訓練，反而放任最年輕力壯的在家看熱鬧，這也是讓很多人最難以諒解所在。

既然都選擇蔡英文「抗中保台」路線，就應當甘願接受徵兵與優先教召四月兵，這樣才能維護兵役公平性，不然誰會甘心？

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