3月初的台北好不熱鬧，美國前官員組團來訪就有兩團，一團是在3月1日由美國在台協會安排、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領來訪30小時，另一團則是在3月2日由共和黨籍、前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）來訪4天3夜。這樣的情況應是美國與中華民國斷交後首見。若深究這兩團訪台背後的政治意涵，其中至少有三點值得提出以供參考。

首先，美國內政選舉的戰場延伸到台灣。就常理判斷，我國外交部應不會搬石頭砸自己的腳，硬是將兩團安排連著兩天抵台，所以合理的推論是，其中至少有一團是對方要求在指定日期前來，箇中原因最可能是跟即將到來的美國期中選舉以及總統拜登（Joe Biden）下滑甚多的支持度有關。

蓬佩奧抨擊民主黨政府的外交政策不遺餘力，尤其是對中共當局的。例如他說拜登的中國政策顯示了美國的弱點，亦即沒有決心與能力去保護美國利益。所以如果是穆倫團要求早蓬佩奧一天抵台，就有要先「消毒」的意味，如果是蓬佩奧要求跟穆倫團「拚場」，那更有濃濃的政治味。

第二，訪團對台均表強力支持，但具官方色彩者始終不願觸及敏感的兩岸主權議題。拜登政府去年4月委請前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）率團訪台，今年3月則再由穆倫率團，顯示美國將定期或在必要時派團到台灣表示其對台「堅若磐石的承諾」。此外，這些訪團始終關切台灣如何展現自我防衛的決心，包括國防預算能否達國內生產總額（GDP）的3%，以及包括後備兵力在內的國防改革是否到位。

至於「以台制陸」或媒體稱「最挺台灣的國務卿」蓬佩奧，在此次訪問稱「台灣已是獨立國家，名字叫中華民國（台灣），美國政府早就該給予外交承認」。他在推特中其實使用的是「Republic of China（Taiwan）」，然而重點是，他若真如是想，他在任內有《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）等法律工具可用，至少也應由他或副國務卿訪台，可見在朝時受到中共當局的壓力有多大。

最後，美國官方藉訪團向中共當局進行政治溝通。穆倫於總統府致詞時說，他率領由「私人公民」（private citizens）組成的訪團來台，從頭到尾沒提美國政府於組團中的角色。穆倫團也像去年陶德團一般，在出發前才由外媒披露，並非由官方公布。而且，穆倫團搭乘商務包機前來，不若去年的陶德團是搭行政專機。

這些都顯示了拜登政府台海政策謹慎的一面，盡量在其「一中政策」下與台灣各界互動，相信中共當局也讀得出來這樣的訊息。

蔡英文政府應從拜登政府與中共當局的政治溝通習得一些經驗，在強調台灣如何強化備戰之時，更應利用與中共當局的政治溝通以止戰、避戰。拜登政府與中共當局有三個公報作為政治基礎，在對內容求同存異之下，直接的或像前述間接的溝通從未間斷。反觀台灣在民進黨治下，有本錢不與中共當局進行有意義的政治溝通，又可止戰、避戰嗎？

（作者為政治大學外交學系副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※