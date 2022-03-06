大陸「兩會」正在召開，今年不像去年延到5月才開，但會期節縮了半天，一方面仍是受疫情影響，另方面年底將召開中共二十大，籌備工作已陸續鋪開，「兩會」因此成了務虛大會，聊備一格。不過在俄烏開戰之際，從兩會高層動態及官方表述，仍可瞧見大陸如何定調風雲慘澹的2022年。

毫無疑問，「穩發展」是北京高層今年定下的主調。俄烏開戰是一回事，美國及西方盟國反華還在持續，而內部面對疫情「動態清零」雖有成效，但對貿易及消費影響卻很大。偏偏大陸年年城鎮就業人口都逾1100萬，一旦經濟成長率訂得太低，社會穩定發展必遭受衝擊。要避免這樣的結果只有開足馬力加大財政支應，擴大公共基礎建設，這也是大陸國務院總理李克強常掛在嘴上的「保民生，保就業，保市場主體力度不減。」。

所以「穩增長根本是為保就業」。但設定5.5%經濟成長真的夠嗎？這目標是官方20多年來訂出的最低數字。但和去年此時相較，今年形勢顯然樂觀不起來。

去年大陸全年經濟成長率8.1%表現不俗，惟去年兩會李克強在《政府工作報告》呈現的預定目標是「6%以上」，會後記者會上有人問會不會設得太低？他說，「6%以上是開了口的，實際過程也可能會增長得更高一點。GDP增速訂6%不是訂任務，而是旨在『引導預期』，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎上，推動高品質發展。」

所以了，今年設5.5%是衡量內外情勢後給出「引導預期」的數值。換言之，為了二十大順利召開，今年必得「穩增長、保增長」，也只能以毛澤東的解讀來論述：「道路是曲折的，任務是艱鉅的，前途是光明的。」

至於這千斤重擔，只能落在財政部肩上。根據報告，今年中央對地方轉移支付總規模近10兆人民幣，政府安排地方專項投資債券3.65兆人民幣，財政規模比去年增長了18%，專項投資則直逼2008年金融海嘯時期的規模，正所謂非常時期只能「集中精力（資金）辦大事」，也算是舉國體制的特點了。

至於對台政策，今年可說聊備一格，可見北京壓根不會「外行」到趁俄烏之戰讓台海生波。不過和去年120字對台表述相較，今年110字表述出現兩個特點，一是面對「台獨」，從去年強調「高度警惕和堅決遏制」，改為因應今年內外形勢變化的「堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉」。

其次，提出今年二十大重頭戲──「新時代黨解決台灣問題總體方略」。至於具體表述，只能等二十大揭曉。不過，最近包括上海東亞所前所長章念馳、政協常委張連起都提出制定「統一法」的主張，不知是巧合還是洞察高層風向？

章念馳是大陸第一個提出「創條件解中華民國難題」的學者，勇敢直視兩岸政治最大障礙，足供台灣執政者另一思考角度；惟也有學者如人大教授王英津提到，「兩制」台灣方案，最終將通過「台灣特別行政區基本法」確認保障。但這都是單方意見，兩岸如何能上談判桌？什麼樣的「對台總體方略」才能讓台灣有感，北京也可思考再三。（作者為資深媒體人）