美國前國務卿蓬佩奧5日結束訪台之行搭機前往新加坡，登機前表示「我們還會再見面」。他發出此言應該是有所本，也很可能別具含意。

首先，蓬佩奧應遠景基金會邀請來台訪問，並發表演講，除了獲優渥的演講費，更受到蔡政府高度的禮遇。在台期間拜會了行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，還晉見蔡總統，並獲頒贈特種大綬景星勳章，副總統賴清德也以晚宴款待，並請多次代表蔡總統出席APEC領袖峰會的張忠謀作陪，如此的榮寵當然令現為「一介平民」蓬佩奧樂不思蜀。

但另一受關注的爭議是，蓬佩奧此行是否另有商業上的收穫，或是蔡政府以商業利益交換蓬佩奧的政治演出，其中是否逾越了應有的分際，值得立委們進一步追查。

蓬佩奧抵台前有媒體報導，蓬佩奧有意爭取政府退撫基金及勞退基金投資由他擔任董事會主席的Anarock公司，推測蓬佩奧來台具有商業目的。但此說馬上遭行政院長蘇貞昌稱是「惡毒造謠」。近日媒體卻披露，我駐美代表處去年曾向外交部報告，蓬佩奧為新任Anarock投資公司董事會主席，蓬佩奧認為經濟連結性有助提升台美地緣戰略夥伴關係，盼邀請我公私部門投資Anarock，因此駐美代表處曾洽請國發會安排該公司向我國有興趣之公司在1月26日進行線上簡報。這項政府內部資料曝光後，蔡政府隨即改口，避重就輕。

蓬佩奧此行除了會見國內政界高層，也會晤國發會主委龔明鑫及商界高層人士，不論蔡政府是否動用政府資金投注蓬佩奧所屬公司，或是為蓬佩奧量身打造，引薦私人企業投注資金，都會令國人產生不良觀感。

尤其，蓬佩奧4日發表專題演說時表示，美國應外交承認中華民國（台灣）是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。此番言論立刻引起台灣網友質問，蓬佩奧在任時為何不推動台美建交？如今此種說法顯然是故意討好蔡政府。

事實上，蓬佩奧的外交承認之說，明顯違背美國的「一中政策」，也牴觸中美建交公報，公然製造「兩個中國」或「一中一台」。在當前的國際情勢下是不可能實現的空談。蓬佩奧曾任國務卿，不可能不明瞭國際現勢，尤其他說「中華民國（台灣）」，完全沿襲蔡總統獨創的名詞，此一驚人之言，不知是因蓬佩奧獲得蔡政府的承諾而感恩圖報，或是以此言誘使蔡政府慷慨解囊。

台灣爭取國際友人在情理之中，但由於蓬佩奧任內曾明言「台灣不是中國的一部分」，因此被中共視為頭號敵人，甚至認為蔡總統去年國慶演說時公然宣稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是受到蓬佩奧的誘使，因此蔡政府和蓬佩奧的往來很可能挑動大陸的敏感神經，同時政府也不應自貶身價，更不能有利益輸送之嫌，其中的拿捏應有智慧。（作者為退休大使）