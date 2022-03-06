15年前（民國96年），筆者自用「住宅」被稅捐機關「誤植」為「營業」用途，稅款遭錯課15年（民國81至96年），若非筆者秘書「發現」，信賴政府繳稅通知並按時納稅的筆者，迄今可能仍在溢繳房屋稅中。筆者請求稅捐機關返還溢繳15年稅款，政府以（戒嚴時期訂定之）《稅捐稽徵法》（以下《稅稽法》）第28條之「時效」為由只退還5年。筆者不服提起訴願、訴訟，訴願會的12名委員（因篇幅不克列舉姓名）及北高行之闕法官，都罔顧該法條之疏漏及違憲性，筆者敗訴再敗訴。

所幸《聯合報》（司法記者王文玲）頭版報導此事，喚起盧秀燕等立委於民國98年推動並經全院委員「無異議」修改《稅稽法》；通過前盧委員表示修法目的：「政府有錯要認，課錯稅就要全賠！」因此，第28條第2項明定：「因可歸責於政府機關之錯誤，致溢繳稅款者，…（政府）退還之稅款不以五年內溢繳者為限。」政府錯課不得援引時效拒絕退款之規定，是稅捐正義之實踐，也是解嚴後我國（甚至舉世）法治之精典佳作！

然而，去年底財政部長蘇建榮提案修法，推翻了12年前之精典立法，使保障納稅人權的法治里程碑被蔡政府在光天化日下敲碎。對照甫於民國105年通過的《納稅者權利保護法》更是莫大諷刺。基上，筆者要求政府火速修法恢復《稅稽法》第28條第2項。此外，筆者就「國家治理」有以下觀察：

一、最高行不當之統一解釋，司法為民不成反助紂為虐！

109年度大字第4號裁定，是最高行政法院（以下最高行）針對民國98年《稅稽法》第28條第2項的最新見解，認為《稅稽法》規定「退稅不以五年內溢繳者為限」，仍應適用民國102年之《行政程序法》第131條第1項時效規定，即人民對行政機關之請求權為10年，超過期限政府錯課仍可拒絕返還！

最高行罕見透過大法庭解釋是沒事找事。不僅無視民國98年修法「刻意」排除時效適用之苦心，更違反中央法規標準法中「特別法優於普通法」之原則。專精稅法的前最高行林文舟法官也感嘆第4號裁定促成了行政院提案修法，乃納稅人權保障之開倒車！司法本不該是助紂為虐的打手，難道「抽象」的審判經濟、法安定性比人民財產權「具體正義」更重要？

二、行政院復辟戒嚴時代威權惡法，苛政猛於虎！

據統計民國98年《稅稽法》修正後１年內，全台退稅6822件、金額逾3.5億元，可見12年來有多少納稅人權益獲得了保障。身為人民公僕（也是執行納稅者權利保護的行政首長）的財政部長蘇建榮竟以「稅籍資料保存不易」為由提出修法，蘇部長此舉在數位化的今天令人失望！罔顧納稅者權利之立法提案乃威權復辟！

遺憾的是，對財政部之提案，法務部也沒有盡責把關扮演主掌「行政院法律事務」中「政府律師」角色，反而提出了「若沒有規定十年時限，恐永無塵埃落定的一天」之淺薄法匠分析（其法律專業落後下述立院法制局意見何止千里？）

三、從威權到民主，立法代議士早非籠中鳥，應盡洪荒之力為民喉舌！

朝野協商中，不論是執政黨立委蔡易餘或在野黨曾銘宗、李貴敏委員均強烈反對財政部提案，蔡委員納悶：「原文就是最好的立法，為什麼還要框出一個時效呢？」可嘆的是修法最終仍妥協於一黨獨大的行政權下，《稅稽法》第28條倒退回民國65年戒嚴時代的違憲版本，為民喉舌的代議士（包括游院長）早非戒嚴時代的籠中鳥，卻仍未能替納稅者權利把關！筆者肯定立法院法制局的表現，去年修法前該局即明確反對，日前再度表示：「政府機關錯誤退稅期間，由『無期限』修正為「15年」，無疑是倒退之舉！不應有消滅時效之適用，方可落實人民權利之保障。」

最後，國家三權分立本該各司其職、相輔相成保障人權，反其道交相賊，受害的就是人民，也是來之不易的民主制度。筆者企盼蔡、曾、李等委員鍥而不捨在本會期完成修法，讓課稅正義回歸正軌；主事者財政部更應知過能改，將功贖罪提案恢復《稅稽法》第28條第2項精典法案。（作者為納稅人）