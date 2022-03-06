俄烏開戰後，拜登到底有沒有對策，能夠在歐亞同時應付中俄相互支援牽制的諸般可能狀況，已引發出國際間深層的焦慮。戰事越膠著，歐亞相關各國的領導人越難盤算，這種史無前例的全面圍堵制裁，究竟能持續多久，苦思相對或絕對的選邊站之間策略利弊得失。

蔡政府早就靠攏美國，挺烏克蘭，但是美國到底牢靠與否，卻由於拜登一句「不派兵，不打世界大戰」，在台一樣引發漫天「今日烏克蘭、明日台灣」的「疑美論」。如今拜登的「五巨頭跨黨派特使團」已經結束30小時旋風式訪台，蓬佩奧一行也結束其4天政商訪問，正可以澄清一下這期間許多「已澄清」和「澄清不了」的事情。

特使團緊急來台晉見蔡英文，由蔡總統首先表述美台關係現在是：「好夥伴、更緊密、和平穩定」十字真言，對照穆倫上將所云：「美台關係深刻強健，美國將繼續穩定維持『台灣關係法』」，雙方無疑均力圖表達對此現況的描述或願景。

然而也可以從賴清德副總統與訪問團對話相關報導中，凸顯出各自的不安與期待。賴清德說出的重點在期待台美之間能簽訂BTA，幫助台灣加入CPTPP，別讓台灣一直處於「被排除在民主經濟聯盟外」的經濟劣勢。猶有進者，賴清德還提到希望能「加入美、日、澳、印四方安全對話」，讓「台灣也可加入共同運作」，以處於這種在形同美國親密友邦的核心保護位置。

顯然特使團並未被授權就此要求有所回應，起碼在新聞稿中沒有述及，也很難想像近期戰亂大氛圍下能達成此案的可行性。值得推敲的是，報導也披露了特使團中有人就在對話中提到，美國政界曾質疑賴清德副總統的台獨立場，賴也趁機重申，「台灣已經是一個主權獨立國家，名字叫中華民國」，「沒有人會進行挑釁的動作」。

這樣的回覆能夠澄清美方對副總統一貫台獨立場的疑慮，化解其「兩國論」言論可能給美中台三方帶來不可測的政治影響？棘手的是，蔡政府邀請蓬佩奧3月3日來台演講，不出所料帶來挑釁動作，給特使團力圖「維穩和平的主旋律」製造麻煩。

蓬佩奧曾貴為川普時代國務卿，是重要人物，現雖一介平民，卻擁有學、商、政界的微妙身分，且有意競選總統，此番來台藉端造勢，卻四踢鐵板，在美台關係上凸顯其角色的詭異。

先是有媒體獨家報導，根據知情人士透露，提供我駐美代表處電報，詳細透露蓬佩奧此行實為主動爭取退撫基金、勞退基金以及私部門的創投基金與企業（如金融、保險、財務投資公司）大型金庫，投資其未來將出任其董事會主席的Anarock公司為主的利益。

要知道川普首度競選時就宣稱，最不齒卸任官員通過旋轉門、經營政商關係圖謀私利。而我外交部迄今對追查駐美代表處洩密重要公文的「深喉嚨」，是誰？還是何方？打落門牙和血吞一聲不哼，完全不像過去對付洩密公務員的狠狠處置，可見對方來頭莫測高深，出手直指蓬佩奧在國外行藉勢造端營私之舉，削弱其預期的造勢力度，我外交部亦對之莫可奈何。

其次說好的蔡英文在總統府授蓬佩奧特種大綬景星勳章典禮，將透過電視實況直播，這麼巧正值303全台大停電，順勢決定直播喊卡，再扼止預期的媒體造勢。

在台三度踢到鐵板事件，出在網路瞬間流傳，此次邀請蓬佩奧演講的遠景基金會，簽約文件一反慣例流出，遭「匯流新聞網」公諸於眾，顯示駐美代表處負責出面與美國政治公關公司簽約，訪台演講費美金15萬，網民大嘩，質疑是否花納稅人錢邀訪蓬佩奧，對台灣實質效益為何？

演講結束當天下午舉辦國際記者會，突從原訂的一個小時縮短為三十分鐘，提問經過遠景基金會執行長選擇過濾綜合提出，且制止外籍記者當場提問，以避免難於回答的處境。

蓬佩奧來訪應是本來擬好要在台灣唱和民進黨「兩國論」，鼓吹美政府應承認「中華民國台灣」，絕非臨時起意拋出「震撼」。結果不具震撼性效果，既是因為俄烏大戰，拜登政府力主台海穩定和平為基調，蔡政府必須調整腳步跟緊節奏；也是因為蓬佩奧演講太過赤裸，此期間推動「假兩國、真台獨」，形塑對中方紅線挑釁，放眼的是其個人及幕後集團圖謀在台代銷軍火、驅趕巨額資金、開闢鉅富避險管道的買辦利潤，損人利己太超過。

民進黨原擬3月底拋出的修憲大戲，想要調整修憲必須要有超過四分之三門檻的難度，目前民進黨在國會席位不到三分之二，所以這是為「兩國論」真台獨量身訂做的前戲。「兩國論」的重點就是要透過《中華民國憲法增修條文》的全面大翻修，改變包括國土、國會定位、政治制度、人民權利和義務、中央政府與地方政府等界定；所以會被認為是追求台獨，絕非誤會。

烏克蘭在2018年未經全民公投，將加入北約寫進憲法，釀成血染烏克蘭的俄烏大戰。前天拜登政府已和俄國重建熱線、美新任駐華大使伯恩斯和使節團也已於3月5日抵北京，展望新局休戰止戰正在節奏上，民進黨現在還是要走挑戰求戰的策略嗎？

（作者為前中央月刊總編輯）

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