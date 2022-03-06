北韓於5日又發射飛彈，係今年以來第9次。南韓1日確診人數高達26萬人，創下世界第一紀錄。9日舉行的南韓第20屆總統選舉在這種特殊氛圍下，目前，已完成旅居海外韓僑投票及4、5兩日舉行的事前投票。投票率高達36.93%，超過2014年實施事前投票以來的歷年紀錄，充分證明競選激烈。

從3項指標來觀察勝負。第一、以往年為例，1週前的民調數據幾近於最後勝出。2日出爐的23家民調公司所作民調支持率顯示，除了1家親政府的民調公司數據由執政「民主黨」候選人李在明領先之外，其他22家均由反對黨「國民之力」候選人尹錫悅超群。

第二、贏得首爾地區選票候選人，依照歷年紀錄，就是最終勝利者。以目前選情來觀，尹錫悅領先李在明。

第三、整體來看，此次左右大選的時代精神是政權輪替，民意高達56%，一直居高不下。

尤其，3日「國民的黨」候選人安哲秀宣布放棄參選，與「國民之力」尹錫悅合併之後，讓尹錫悅如獲千軍萬馬，更將領先李在明的差距幅度擴大，一般認為，勝利的號角聲響起。

最大問題是，李在明擔任城南市長和京畿道知事時期的弊案翻天覆地。特別是，李在明欺騙女明星金富善說他是單身，2人交往一段時間「騙吃騙喝」，近日，金富善召開記者會哭訴，指責李在明偽善，沒資格當總統。

說實話，文在寅是李在明的沉重包袱。文在寅的5年施政缺失，不僅受到反對黨尹錫悅的猛烈攻擊，並且還要遭到「自黨人」李在明的批評。最近，李在明在CBS廣播電台自費政見演說中指出，文在寅執政5年彷彿是獨裁軍人政權。

面對審判文在寅失政聲浪不斷，文在寅採取180度轉變。例如，對於全力推動的「非核家園」政策，卻積極督促政府有關單位重新趕工和轉運新古里等地核電廠。讓選民譏笑「狗急跳牆」，純為自己卸任後的安全考慮，想避開牢獄之災。

屬於政治初生之犢的尹錫悅從文在寅和李在明得分。這次的競選活動中，可以明顯觀察尹錫悅為何能獲得20至30歲年輕選民的熱烈支持原因，他以檢察總長身分主持公平、正義，自行放棄鐵飯碗，並且毫無懼怕地對抗執政黨和文在寅。

隨著選情變化，天助人助。1千多名退役將領，其中包括12位歷任國防部長公開聲明支持尹錫悅；前日，則有國情院歷屆院長與退休官員也紛紛出來宣布支持尹錫悅。理由一致表示，文在寅幾乎把國家出賣給金正恩，讓南韓陷入存亡危機。

看到新人尹錫悅的脫穎而出及南韓5年一次的總統選舉大變化，各種現實跡象可以證明轉變國家命運的真正主人是選民，而不是目前在檯面上掌握權力的人。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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