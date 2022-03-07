2021年11月28日，《瀑布》慶功宴。圖為賈靜雯和王淨作勢親吻。（資料照片）

一個有趣的現象。

1月29日，《瀑布》在Netflix上線，也就意味著它能被全球看到。之後，《瀑布》由開分時讓人難以相信的低分，一路逆襲，到現在已暴漲到7.6的高分。

有趣的點在於，之前給《瀑布》打分的，要麼是在國際電影節線上看過展映的業內人士，要麼是在台灣玩豆瓣的觀眾（這一部分數量並不高）。但當《瀑布》被更大多數影迷（尤其是大陸影迷）看到後，反而評分暴漲。這裡就不得不替很多參加影展的青年導演哭一下，第一批能看到新電影的觀眾，往往是要求比較苛刻的專業觀眾，他們不喜歡就去打低分，然後豆瓣就開了分，導致有的新片還沒上院線，就已是低分。專業觀眾不喜歡，普通觀眾就一樣不喜歡嗎？真還不一定。

2021年的台灣電影，有兩部電影被台灣影評人稱為年度最佳，一部是《瀑布》，一部是《美國女孩》。以至於GH獎的時候，押《美國女孩》拿大獎的影評人，竟然佔了多半。當然，最後的結果是《瀑布》贏了《美國女孩》。

更巧的是，兩部電影都是講疫情當中的母女關係，只不過《瀑布》是當下的新冠，而《美國女孩》則是近20年前的非典期間。

3月2日，《美國女孩》也在Netflix上線了。

更有意思的是，《美國女孩》在豆瓣的得分，從一開始就是逆天的8.2。當然，和《瀑布》不一樣的是，《美國女孩》沒有參加過國際電影節的線上展映，也就沒有大陸的業內人士看到。在豆瓣打分的，幾乎全部是台灣觀眾。

要知道，2021年豆瓣華語新片的最高得分，是8.3的《雄獅少年》，如果《美國女孩》排進去，可以排第二名（可能因為打分人數不夠等原因，《美國女孩》沒有進入到這個榜單）。還有一個有趣的現象就是，豆瓣評分對沒能進入大陸院線的台灣電影總是特別偏愛和包容，《孤味》《同學麥娜絲》《無聲》三部台灣電影在豆瓣都是高分。

那麼，《美國女孩》能被大陸觀眾看到後，還會是2021年的最佳華語電影嗎？

我們覺得豆瓣分可能會有波動，但不會太大，我們相信它是一部震撼心靈的佳片。只是看《美國女孩》要有心理準備，可能會讓你哭得梨花帶雨。

《美國女孩》的演員選擇也稱得上頂級，包括她那個世代的演技天花板，但近年已經很少出來演戲的林嘉欣，以及台灣如今40歲年齡段公認最具實力的男演員莊凱勳。

電影拍攝的時候只有15歲的方郁婷，獲得GH最佳新演員獎，前途無量。有人說，正是因為她，讓這部電影加分太多。

《美國女孩》的編劇和導演阮鳳儀，也無可爭議地拿到GH最佳新導演獎。這些天台灣新出的雜誌《Bella儂儂》，就是阮鳳儀和方郁婷一起上封面。

《美國女孩》的監製，是台灣著名導演林書宇，他找來了老搭檔林嘉欣。林嘉欣正是主演了林書宇2015年的《百日告別》，拿到了GH獎影后。這次，林書宇的太太，著名演員夏於喬也在片中有客串。

雖說《美國女孩》已經流媒體上線，能被全世界看到，但能在大銀幕上看到它，還真是一件幸事。台灣著名的二輪影院，位於台南的全美戲院，就將在3月5日下午舉行《美國女孩》+《瀑布》的連放，而導演阮鳳儀更是會到現場參加映後座談，羨慕台南的影迷呢。

全美戲院的特色，就是還保留著手繪海報的傳統。《美國女孩》的手繪海報，很傳神呢。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）

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