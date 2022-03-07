筆者繼續討論「蔣經國放手民進黨組黨的陽謀」的相關話題。本次的主題將討論民進黨組黨9年前1979年1月發生的「余登發案」，引用1995年9月時報文化出版彭瑞金著《台灣野生的政治家余登發》、1996年9月時報文化出版之《余陳月瑛回憶錄》、2011年台灣師範大學碩士論文吳丞祐《余登發與戰後台灣民主運動》、以及2008年國史館出版蕭李居編輯之《戰後台灣政治案件余登發案史料彙編》。

一、對於余登發與其家族成員參與選舉的回顧

在《台灣野生的政治家余登發》、《余陳月瑛回憶錄》與《余登發與戰後台灣民主運動》中對於余登發（1904－1989）的一生與為人有相當詳盡與動人的描述。在《余登發與戰後台灣民主運動》論文最後的部分收入作者對余登發的友人、鄉人的訪談，對於余登發有另外一層的看法，很有參考價值。

以下為筆者抄錄余登發大致的年譜簡述以及加上筆者的看法。

1904年9月21日（日據時代，明治37年）生於後勁（今高雄楠梓區）。

1914年，11歲，入楠梓公學校。

1920年，17歲，考入台灣總督府商業專科學校，林茂生（1887－1947）曾任其英文教師。

1924年，21歲，與巫清良結婚，育有一子余瑞言（1926－1987）、一女余綉鸞。

1925年，22歲，通過總督府普通考試，獲得文官任用資格。但是這段時間余登發生活荒唐，余登發妹妹余朝珠日後為其兄下評語說：「少年愛賭博，長大愛選舉。」

1929年，26歲，考取司法代書，遷居橋頭，從事土地代書業務，這個時期他開始購置產業。

1935年，32歲，當選高雄州楠梓庄協議會員。

1940年，余登發以日本友人經辦勸業銀行放款業務，得以低利貸款買下近百甲土地，這些土地在日後國民黨政府推行耕者有其田政策時，數十甲放領給佃農，剩下的幾十甲成為他從事政治工作的最大本錢，其中也帶了來不少訟案。皇民化運動中，余登發拒絕妥協，他日後公開鄙夷那些在日據時代認賊作父、改了姓名的人，戰後卻急迫地投效國民黨。

1943年余登發娶入二夫人林英，林英為撞球場計分小姐，姿色出眾。

1945年（民國34年），42歲，抗戰勝利，余登發出任岡山鎮橋頭里里長，在接收政權來台之前，台灣有兩個多月的空窗期，社會處於無政府狀態，余登發組成糾察隊，維持地方安寧，並自掏腰包架設電線桿及裝設路燈。

1947年，44歲，5月成立橋頭鄉，由鄉民普選，擔任鄉長，副鄉長為後來出事並牽累余登發的凌堯舜。這段時間，台灣發生二二八事件，全台動亂，橋頭平靜無事，主要由於余登發出面疏通綏靖部隊，並把外省人集中在橋頭戲院保護。11月24日，當選第一屆中華民國國大代表。

1948年3月，赴南京參加國民大會，當時國共內戰，國民黨已呈敗象，南京秩序混亂，正副總統選舉期間，南京街上夜夜笙歌，而中共在北方連戰皆捷，余登發備感失望，回台後撤回國民黨的入黨申請書。此時余登發與國民大會副祕書長雷震結識。余登發從地方政治人物躍升至全國層級，與王民寧、吳三連、林忠等並列，但是不久發現國大代表6年開一次會，平日無事可做。

筆者認為國民黨體制中的國民大會和共產黨體制中的政治協商會議，在形式和功能上皆應及早轉型，在其當政時期，不覺累贅，在下台後，則國民大會及政治協商會議頓失所依，甚成為反對者所鄙夷的對象。筆者1990年代在美國矽谷工作時，結識詩人紀弦，其實他是筆者成功高中的老師，但是筆者青年時並無記憶。紀弦在美國依附兒女生活，甚感苦悶。有一天，他告訴我，某某人，弄到國大代表，每月皆有薪俸，配以獨門獨院房舍，又有豐厚退職金云云。紀弦當時表情在極為羨慕下，又極感不平。筆者印象深刻，才知道國民黨來台後，對於外省人有許多資源難以分配勻稱的狀況，對這些人之後個人與家庭生活皆造成很大的影響。

1949年，46歲，當選高雄水利會主任委員。

1951年，48歲，屏東水利會欲從高雄水利會分出，余登發不同意，和省主席吳國楨公開衝突，吳國楨免除余登發水利會主任委員職，改派官派高雄縣長兼任。3月，余登發參選高雄縣第一屆縣長落選，余登發遷至八卦寮經營魚塭。

1957年，54歲，余登發受到民社黨領袖蔣勻田鼓勵，參選高雄縣第三屆縣長，結果落選。在結果揭曉前，蔣勻田公開聲明：「由於執政黨的國民黨未允許其公平監督選舉過程，不能對選舉結果之公平合法背書，也對受其鼓勵參選的朋友表示寢饋難安。」蔣勻田安慰余登發等人說：「現在失敗的人愈多，民主政治實現的速度愈快。現在一敗再敗之人，就是將來民主史上豐功偉績之人。從遠景看歷史，一時的成功失敗，不能代表歷史的趨向。一代政權過去，暴力無依，歷史的公道，即脫暴力而自明。」

自蔣經國過世，「一代政權過去」，國民黨即呈現蔣勻田所描繪現象，民進黨與台灣獨立人士不斷追討「歷史的公道」，下一代的國民黨被逼入「歷史的角落」，不易轉圜。筆者認為中共方面亦應警惕，其主張之「善治」應逐步去暴力化與威嚇化，天下沒有不散的宴席，依據馬克思主義之專政不可能永遠，中共一向是優秀戰略家，因此必須思考如何產生「歷史的轉型」，待一代政權過去，中共和中國及中國人民皆得以從中國近代劇烈的動亂中軟著陸，步向安康大道。

余登發提出選舉舞弊證據，高雄第140投票所，梓官鄉大舍甲投票所，選民1063名，開票結果，投縣長的票1061張，投省議員的票1060張，均達百分之百投票率，可是下午4點鐘，投票截止前，尚有200多位持有身分證的選民要向投票所領票，卻已無票可領。這200多位選民圍住投票所，雖經百般勸誘威嚇，不肯離去。余登發花了一個月的時間，跑遍全縣各鄉鎮，調查不曾去投票的選民人數，具狀向高雄地檢處告發40多個投票所之工作人員違法舞弊，高等法院予以駁回。事後，國民黨修改了投票所監察員派任辦法及選民領票原則。

1960年，57歲，4月，參選高雄縣第四屆縣長當選。9月，《自由中國》負責人雷震等遭逮捕判刑，余登發雖曾參與組織中國民主黨開會，涉入不深，未被波及。1948年，余登發在南京參與國民大會會議期間，見中國之動盪不安，以余登發的正直個性與強烈的理想性，應產生出對中國人處境的深刻憐憫以及興革願望。余登發在1949年以後的所作所為，其散盡家產，從事改革社會之熱忱與行動，顯示其如墨子之「摩頂放踵，利天下為之」情懷，並非「愛選舉」、「創造余家政治班子」而已。

這是筆者對余登發的另一層面的看法，與台灣獨立人士不同。余登發本身具有相當程度的中國意識，晚年參加中國統一聯盟，與胡秋原並列榮譽主席，為許多民進黨員與台灣獨立人士所強烈不滿，在有關余登發之著作中皆予以淡化，甚至批評。余登發之後猝死於家居血泊中，長年來未見深入調查，筆者甚為不明其中原委。

1963年，媳婦余陳月瑛當選第三屆台灣省議員。

1964年，女兒黃余綉鸞競選第六屆縣議員落選，兒子余瑞言參選高雄縣第五屆縣長落選。

1968年，黃余綉鸞當選第七屆高雄縣議員，余陳月瑛當選第四屆省議員。

1970年，67歲，12月，凌堯舜公地放領案，余登發判刑2年。

1973年，70歲，黃余綉鸞當選第八屆高雄縣議員。余登發發監執行，國大代表資格註銷。

1974年，71歲，4月，余登發保外就醫。

1975年，72歲，兒子余瑞言參選增額立法委員落選。

1977年，74歲，余陳月瑛蟬聯第六屆省議員，女婿黃友仁當選高雄縣第八屆縣長。黃友仁以2666票，些微之差，贏過對手。余登發說：「要不是最後派出兩部遊覽車，滿載人馬前往大寮鄉軍眷區監票，黃友仁可能也要輸掉。國民黨如果不買票，不作票，老老實實，規規矩矩參加選舉，大概只能拿到2成選票，每選必敗。」

1979年，76歲，1月21日余登發與余瑞言因叛亂罪逮捕，4月16日以知匪不報、為匪宣傳，判刑8年。此事，筆者將依資料詳細說明。12月10日發生美麗島事件。筆者在說明余登發事件後，將進入美麗島事件的研究。

1979年03月09日高雄縣前鎮長余登發及其子余瑞言涉嫌叛亂案，警備總部軍事法庭於9日上午9時，在台北近郊警總軍法處公開審理。其中余瑞言因患病，坐著輪椅出庭應訊。（姚琢奇攝）

1980年，77歲，2月5日保外就醫。12月10日黃余綉鸞當選增額立法委員。

1981年，余陳月瑛參選高雄縣第九屆縣長落選。余雅玲當選第七屆台灣省議員。

1983年，余陳月瑛當選增額立法委員。

1985年11月16日余陳月瑛當選高雄縣第十屆縣長，余雅玲蟬聯第八屆省議員。

1986年11月30日率民進黨員至桃園機場迎接許信良。12月6日余政憲當選增額立法委員。

1989年9月13日上午被發現倒於臥室血泊中死亡。12月2日，余陳月瑛蟬聯高雄縣第十一屆縣長，余雅玲蟬聯第九屆省議員，余政憲蟬聯增額立法委員。

二、余登發長媳余陳月瑛的歷史回顧

余陳月瑛在《余陳月瑛回憶錄》中對於余登發、余瑞言以及相關人物及事情的描述，非常生動有趣。筆者允為一本難得一見的自傳體文本。

回憶錄第77頁中說：「我『家官』（即余陳月瑛公公余登發）自到南京參加第一屆國民大會，看到國民黨的真面目後，即非常堅定相信，一定要有人站在國民黨外面來監督它，這才是真正的民主政治。」這是一個對余登發的經驗與信念十分重要的詮釋，余登發不僅是台灣的，也是中國的。余登發過世後，余氏家族在民進黨與台灣獨立人士中，愈趨弱化，應和余登發的中國理念與意識不無關係。

余登發是高雄黑派的祖師爺，戰後台灣第一位黨外縣長，台灣黨外運動的重要領袖，創造台灣第一個政治家族，領導家族三代成員參選，有7成的當選率，余家多次當選縣長、立法院、省議員、縣議員。余登發參加兩次台灣的組黨活動，第一次是1960年的雷震組中國民主黨，被國民黨逮捕雷震以及停刊自由中國而失敗，1970年代後期之黨外助選團，余登發未接下團長，至1979年美國與中華民國斷交，才接下領導權，並簽署國是宣言。

1985年12月，余陳月瑛當選第十屆高雄縣長，為台灣首位民選女縣長，得票高居全台之冠。1989年9月，許信良偷渡回台，拘於土城看守所，余陳月瑛偕長女余雅玲前往探望。許信良在《余陳月瑛回憶錄》的〈序〉中說：「與余家的不解之緣，始於20餘年前的省議會，我和余陳女士同為省議員，後來我在桃園縣長任內，因為聲援余登發父子涉嫌叛亂案，在高雄橋頭發起群眾抗議遊行，因此丟掉縣長職位。患難見真情，我也因此和余家成為終身摯友。從流亡海外到闖關回台，余家始終是我的親密戰友。最令我感動的，機場闖關當天，余老縣長親自率領數千群眾步行十餘公里路勇赴機場。」

余陳月瑛對其夫余瑞言的描繪十分有趣，筆者看了不禁哈哈大笑，《余陳月瑛回憶錄》第63－74頁，說：「1947年，我訂婚了。1949年7月1日，我結婚了。中間整整相隔兩年，在當時也是少有的現象。我們訂婚時，『家官』剛就任橋頭鄉長，而橋頭鄉公所是空的，辦公室、桌椅、人員，一切得從頭打理。等到鄉公所的事理出頭緒，他又著手參選第一屆國民大會代表的事。1947年11月21日，中國政府舉行第一屆國民大會代表選舉，全國預定選出2500名國大代表，台灣要選出27名，每縣市產生一名，余登發是當選人。當選後，於次年3月23日搭機到南京開會。國大代表可以兼職，其時，他仍擔任橋頭鄉長，隔年5月份，他又出馬競選第一屆高雄水利會主任委員，也當選了。水利會服務的對象都是農民，他們頂著斗笠、赤著雙腳，又的透早、有的傍晚，總是絡繹不絕地登門來求助。各地鄉親、農民都十分信賴他。」

「瑞言和我訂婚後，雖然三不五時到我家坐坐，但一點也談不上先訂婚再戀愛的羅曼蒂克，他身材高大，把我襯托得十分嬌小，直覺就無法欣賞他。個性上他是木訥的，張開口說話卻聲如洪鐘，很嚇人，從小幼秀的我，感覺受不了。訂了婚，拖了兩年還不急著結婚，後來還是我的母親認為這樣下去不行，才要媒人出面提醒，余家好像恍然大悟，這樣我們才結婚的。」余瑞言和余陳月瑛訂婚後，余登發每天忙得不可開交方面，一直不來辦理兒子的結婚儀式，在當年的風俗習慣來看，相信陳家是相當有意見的。而以余陳月瑛所描繪的印象，如果她是今天的年輕女性，應該不會嫁給余瑞言吧！

「1949年6月，陳誠當省主席，以穩定貨幣為名，改發新台幣，舊台幣4萬元換一元，我累積的那些私房錢，一夕之間變成廢紙。余家生活相當節儉，日常用度都是剛剛好，出門只給20元，算算車資，差不多就是這個數目，非常不習慣，我有點後悔沒帶嫁妝來了。我記得瑞言只在結婚時做了一套西裝，以後再也沒看過他做西裝。我『家官』自己也一樣，60年代當縣長上穿的西裝，90年代明顯不合身了。」

1979年03月09高雄縣前鎮長余登發及其子余瑞言涉嫌叛亂案，警備總部軍事法庭於9日上午9時，在台北近郊警總軍法處公開審理。其中余瑞言因患病，坐著輪椅出庭應訊。（姚琢奇攝）

關於4萬元換1元新台幣事，在《茶金》的連續劇中亦有提及，可見當年通貨膨脹嚴重的情形，不論是在大陸，還是在台灣，國民政府受到經濟潰決的衝擊，幾乎無法維持。余陳月瑛說出台灣老百姓財務的損失慘重，然而另一方面，整個中國在抗戰後又進入內戰，中國人多數活在流離苦難之中。至中共奪取天下，中國大陸進入長期的極左政治運動折騰，又豈是通貨膨脹的問題？筆者以整體歷史角度觀之，近代以來，台灣人民相對是相當幸運的了！

初步的小結

由以上余登發的經歷以及其以下兩代人長期參選高雄縣長、立法委員、台灣省議員、高雄市議員的歷史來看，余登發不僅開創出台灣黨外第一政治家族，事實上，可能是台灣自鄭成功以後的第一政治家族。可惜似乎除了余陳月瑛，余家沒有再出現才華與格局皆秀異過人的人物，得以提振余登發派或高雄黑派的政經權力。

余登發可以說是中國近代一位奇人異士，日據末期，他開始聚攏土地，待抗戰勝利，他已是一個不小的地主。戰後他耗盡這些資財，一方面為地方百姓謀福，一方面開創出余家政治群體，其實是一個小型的「幕府」

余登發本人在戰後當選第一屆中華民國國大代表，具有中國大陸憲政政府一分子的重要意義，如果在台灣政治環境中配合國民黨，余登發應可如連震東（1904－1986，連戰父）、林金生（1916－2001，林懷民父）等台人當官的路子，其家人日後的發展將大不相同。余登發選擇走一條自己的路，並參與雷震組黨，後來參與黨外的發展，兩度遭國民黨羅織入獄，半生波折困苦，而余登發從未後悔，必有其道理，值得了解。

由余登發事件看來，當年所謂黨外，是以台灣本地人物為主，參與地方選舉，和國民黨爭奪政治與經濟勢力的一群人。至1980年代前後，尤其是余登發案以及美麗島事件，由於有國民黨這個共同的敵人，各地反國民黨的人物才慢慢地結合起來，由康寧祥口中創造出「黨外」這樣的說法。1986年9月，黨外集結組成民進黨以後，逐漸發展出嚴格的組織架構。島內的黨外以及初期的民進黨，皆以追求民主政治為目標，不論余登發、余陳月瑛、許信良、張俊宏等，筆者都沒有發現他們主張過台灣獨立。許信良在海外流亡時，由於海外獨派的影響，短時間曾經有過台灣獨立的講法。因此，嚴格說起來，早年的黨外運動以及初期民進黨的性質，都不是台灣獨立運動，而是民主運動。

但是，為何後來的黨外與民進黨會越來越偏向台灣獨立？這是一個非常重要的議題，必須審慎地考察原委。筆者初步的看法，是美國和日本的激進台灣獨立人士在蔣經國過世以後，紛紛回台，藉美國與日本力量，以李登輝總統為核心，逐步掌握民進黨組織，發展去中國化思想，進而大量吸納與培育年輕人，將台灣發展為美國在太平洋第一島鏈中一個最堅定的反共與反中堡壘。過程中將國民黨與藍營族群（包括許多有中國意識的族群及其中少數支持中共的群體）不斷染紅，然後在各方面抨擊「賣台」、「叛亂」，且棄如雞肋。可以說，近年來的民進黨，已經不是美麗島事件以後和民進黨組黨時期的民進黨了。筆者和一些深藍朋友們的看法可能不同，筆者認為一旦中共攻台，美國必然出兵干預，輔以全球經濟制裁。

另外，值得一提，有關前文，林剪雲著作《逆》中提及女主角林素淨讀軍校的男朋友劉國忠，在中壢事件後人間蒸發了。林素淨說：「軍方從頭到尾否認劉國忠出任務的謠傳，相隔半年後，給予家屬的答覆『逾假未歸，疑似叛逃』。」林素淨的高中同學龍鳳群說：「中壢暴動事件，警備總部有派憲兵去支援，憲兵車還被暴民掀翻。……劉爸有個軍中退伍的朋友當天在現場，給他看過一張照片，那裡面掀翻憲兵車的群眾中……有一個，有一個他覺得很像劉國忠……。」林素淨：「妳在說什麼，劉國忠是憲兵他掀翻憲兵車？」

到底劉國忠的情形是怎麼一回事？

筆者今天收到大陸一位教授朋友回應，認為「劉國忠是憲兵他掀翻憲兵車～這樣的橋段，共產黨在北京八九學潮與香港反送中運動都用過」，筆者非常吃驚，問是何意？他說；「用軍警喬裝示威者搗亂，然後以此為藉口進行鎮壓。」看來筆者相對單純，劉國忠是有可能被上級安排扮演這樣的角色。之前劉國忠告訴林素淨：「再過幾天，我就要幹一件轟轟烈烈捍衛國家民族的大事。」林素淨很緊張的問：「你要去打仗？我們真的要反攻大陸了！」劉國忠：「虧妳讀雄中的！不知道國家的處境有多艱難嗎？我們現在最主要的敵人不是對岸，是內部！」林素淨問：「敵人不是共匪？」劉國忠：「事關國家機密，我不能再透露。長官保證，國家必有重賞，升遷也不成問題，我不必靠家世背景，靠自己的能力照樣要一飛沖天，出人頭地。」這樣看來，大陸教授朋友的看法，不是沒有可能了！

（作者龍城飛，原名楊雨亭，國立台灣師範大學歷史學博士）

【未完待續，龍城飛專欄每周一刊出】