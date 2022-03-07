很多台灣年輕人被獨派執政者長期催眠，堅信美軍會在台灣受攻擊的時候，第一時間派美國子弟兵來對抗解放軍，保衛台灣人的生命財產安全。

我問了不少朋友在美國出生的華裔年輕子女（ABC），他們是否願意在台灣遭受攻擊時，遠赴遠東去保護台灣人，他們的回答幾乎都是一句：憑什麼？！What do I care? （關我屁事！）

其他美國人，尤其是非裔，恨不能把居住在美國的亞洲人全趕回亞洲去，把工作、房子、財富騰出來讓給他們，怎麼可能去管你們中國人之間的家務事？

如果你是這群華裔年輕人的父母，你會同意自己子女去對抗比俄羅斯還強的中共解放軍，只為了替代那群不想當兵、不能吃苦的台灣少爺們去送死？ 我有些朋友的子女志願從軍或進了美國軍校，他們會服從政府的調配，但是絕對不會自願到遠東去幫台灣人打中國人！

所以我說了，民進黨持續這樣唬爛，讓台灣年輕人卸下心防，不願當兵也不願意吃苦，寧可把自己的命運，交到別人手中，究竟是在愛他們還是害他們？

太陽花那群人不是說「自己國家自己救」嗎？ 原來他們是只想享受幸福生活，卻要別人付出生命來保護你們享受幸福的權利？ 你當人家美國人都是笨蛋傻瓜，你們太陽花們最聰明？！

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