蔡英文總統3月3日頒授前美國國務卿蓬佩奧（Michael R. Pompeo）「特種大綬景星勳章」，表彰其為台美關係帶來許多突破的卓著貢獻。與蓬佩奧擦肩而過的美國總統拜登派遣穆倫代表團中，同行的前白宮國安會亞洲資深主任麥艾文（Evan Medeiros）也曾在2015年12月15日獲總統馬英九頒發「特種大綬景星勳章」，表彰其推動亞洲再平衡、肯定馬習會對區域安全和平穩定的貢獻。諷刺的是，台灣至高榮譽的勳章，眼前頒給台海興波、兵凶戰危的人，不奇怪嗎？

台灣過去頒發「特種大綬景星勳章」多是對我國外交貢獻者，例如擔任過美國AIT處長的司徒文、梅健華，或是主管亞洲安全官員的麥艾文，前國務卿蓬佩奧無疑是美國層級最高者，麥艾文在白宮國安會任職期間主導美國的亞太「再平衡」政策，有「再平衡」政策的「設計師」之稱，兩岸維持和平交流與安全穩定有目共睹。反觀，蓬佩奧呢？

蓬佩奧從美國中央情報局長轉任國務卿，任內主導「天下圍中」、刺激中共，興風作浪的專業手段，搞得台海兵凶戰危，現在就蓋棺論定其對台灣之功，總統府是否該保留一點為宜？拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫，以及同樣獲台灣頒贈「特種大綬景星勳章」麥艾文早一步抵台，不無提點民進黨政府警醒些，認清楚「美國現在誰在當家作主？」千萬別押錯寶的味道！

蓬佩奧被美國輿論評價為史上最差國務卿，可見得負評不是沒有，此次台灣行被爆料公關合約達15萬美金，又被指涉來台目的係爭取退撫基金、勞退基金投資其Anarock公司，動機並不單純，在這種烏煙瘴氣下莫名其妙地授予國家勳章，換來講兩句民進黨愛聽的甜言蜜語，不僅榮耀台灣的勳章黯然失色，動了台灣人民退休金的歪腦筋，這可不是鬧著玩而已。

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