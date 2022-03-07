台中興中街6死大火，部分媒體指為「城中城翻版」，這顯然是要拉盧秀燕為陳其邁墊背。重點不在城中城的死亡人數高達46人，而在盧秀燕對改善公寓大廈消防設備的努力，是陳其邁的360倍。

根據《公寓大廈管理條例》，「公共消防滅火器材之維護，其費用政府得視情況予以補助」，2021年陳其邁市府補助公寓大廈共用部分維護修繕的預算，是「最高可申請補助新臺幣5000元，約可補助20件」，也就是說補助的總經費是10萬元。

而盧秀燕市府對公寓大廈共用部分的補助，2020年是2000萬元，2021年再成長為3600萬元；盧秀燕對公寓大廈共用部分維護修繕的投入，是陳其邁的360倍，陳其邁不覺得汗顏嗎？

城中城大火後，陳其邁才趕緊宣布，對老舊建築物的公共安全、消防安全專案補助，總經費約4000萬元；為什麼陳其邁總要等到失去生命後再亡羊補牢？跟盧秀燕學學吧！

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