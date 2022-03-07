連日來媒體群爆：「美國前國務卿蓬佩奧訪台，係由我駐美台北經濟文化代表處，以一筆15萬美元（約合422萬台幣）的仲介費，透過美商Premiere Speakers Bureau公關公司居間安排，邀請蓬佩奧來訪」。至於，另支給蓬佩奧的個人價金為何？則未見公開資訊，只聞行政院長蘇貞昌以官樣文章般的說法表示：「美國卸任的相關政治人物或各界人物出訪，都有一定的作業規定，都依相關規定進行」。如此這般的語焉不詳，教人分不清，蘇貞昌究竟是在為哪一國發言？

資料顯示：國務卿任期結束後的蓬佩奧，自去（2021）年2月1日起，獲聘為美國保守派智庫哈德遜研究所的高級研究員。另自同年4月8日起，再獲聘為福斯新聞的定席評論員。換言之，全無官職的蓬佩奧，純然就是個民間人士。

一介民間人士來台高喊：美國應改變50年來的政策模糊，應承認「中華民國台灣」是個自由主權國家，實不知，蓬佩奧是終於良心發現，還是因為擔任國務卿期間，受美國廉政法令規定之限，只能收受至多390美元的贈禮，是以，就等卸任後來台再說。先前，蓬佩奧即曾因其在任時，違法收受了日本政府贈送的一瓶時價5800美元（約合16萬台幣）的威士忌，而且，該瓶名酒竟又不知去向如何，而被美國國務院立案調查至今。

至於有關蓬佩奧來台充當投資掮客的傳聞，蔡政府雖嚴詞否認，但國發會主委龔明鑫確實與蓬佩奧見面會商。且無論是否「僅就整體國際經濟情勢進行意見交換」，都已直接證實：去年7、8月間，外交部確曾函轉美方投資資訊，請國發會進行方案評估。

另則，蔡政府敲鑼打鼓地把民間人士蓬佩奧的來台，弄得震天價響。結果，目前人在新加坡的蓬佩奧夫婦，卻是「此時無聲勝有聲」，至今查無任何新加坡的媒體報導。總之，這個在台灣對美國政府喊話：應承認「中華民國台灣」是個自由主權國家的蓬佩奧，究竟是其言果然「善」哉「善」哉？抑或是言不由衷，僅只是因為「散財童子」，「散」哉，「散」哉的橋段、台詞安排，相信，真相大白之日，必不遠矣！！

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