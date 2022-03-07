最近俄羅斯和烏克蘭之間爆發了戰爭，於是江湖上出現了「今日烏克蘭，明日台灣」的説法，台灣當局自然不會贊同，表示烏台之間有「本質上的不同」；筆者很贊成台灣當局的看法。

俄羅斯攻打烏克蘭，依據國際法慣例看，是一個主權國家對於另一個主權國家「侵略」，如果中國大陸政府有一天忽然對台灣動武，那只是中國政府在執行「反分裂法」，所以「本質」上是絕對不同的。

除了「本質不同」之外，烏克蘭和台灣倒像是一對孿生兄弟；兩者都迷信美式民主，兩者都崇拜西方文明，兩者都向美國交了「投名狀」，被主子玩弄於股掌之間而不亦樂乎，像吃了搖頭丸一樣；兩者之間還有一件奇葩怪事也異曲同工，那就是要本國的軍人下跪向人民道歉，大家都記得，台灣發生過洪仲丘事件，肇事的軍人被家屬逼得下跪求饒，類似的事情在烏克蘭也發生過；烏克蘭本來有一支非常精銳的「金雕特種部隊」（入選的淘汰率是75%），人數約兩萬人，在顏色革命期間因為維持治安而得罪了「造反派」，在造反派得勢後居然強迫參與維安的金雕部隊軍人全部下跪向人民道歉，後來金雕特種部隊竟然被解散，最後烏克蘭新政府無可用之兵而不得不依靠惡名昭著的納粹組織亞速營來維護國防，哀哉⋯。

烏克蘭和俄羅斯本來就是一家人（東斯拉夫民族主流），前蘇聯曾經有兩位頭頭，赫魯雪夫和布里茲湼夫還都是烏克蘭人，而今烏克蘭政府在受到西方慫恿下卻玩起了「去俄羅斯化」的遊戲，這方面又與台灣的去中國化何其相似⋯？烏克蘭現在的總統澤倫斯基是猶太人而他卻重用納粹組織的亞速營，正如台灣的台獨勢力重用「外獨會」那些人一樣，其中奧妙難道不是政客們之間的一個利字當頭取得的作用？

談完了烏克蘭和台灣的相似之處，我們再來談兩者之間的差異：烏克蘭周邊有許多歐盟國家，外援可以從那些地方源源不斷湧入；台灣四面環海，一旦被封鎖，只有被「關門打狗」的下場；烏克蘭的人民本來就是斯拉夫民族（戰鬥民族），身強體壯，出現過許多世界級的拳王，軍隊的素養雖說不高，但其戰力卻有相當的水準，而台灣的少爺兵，曬太陽都不能超過20分鐘，和烏克蘭的軍隊戰鬥力不可同日而語；最重要的一點，烏克蘭領土面積比台灣大18倍，如果俄羅斯以18天攻下烏克蘭，那中國大陸也許只需要一天就可完成（因為中國大陸常規戰爭的軍事力量遠遠超過俄羅斯）；不是筆者誇大其詞，大陸如果真要對台動武的話，其速度絕對可以用武俠小說那句術語「說時遲 那時快」來形容！

幾天前，美國前國務卿蓬佩奧竄訪台灣，民進黨當局樂得上竄下跳，蓬胖胖只是開了一張空頭支票「美國政府應公開支持中華民國」，民進黨政府對他又是頒發勲章又是暗送紅包（15萬元美金），極盡諂媚阿諛之能事，想借此刺激中國大陸，挑釁大陸的一中原則底線，難道民進黨當局對於烏克蘭挑釁俄羅斯引進的戰火蹂躪還沒有任何反思？

《韓非子》〈亡徵篇〉中有一小段，「 國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」用白話文解釋，就是：「國家弱小而不採取低姿勢，實力不夠而不忌憚強敵，無禮羞辱、挑釁強大的鄰國，貪婪固執而不懂外交，可能滅亡。」；兩千多年前，老祖宗講的這番話，充分展現了中國人智慧之深邃，希望民進黨當局能夠領悟其中的大道理，再好好看看現實世界俄羅斯進攻烏克蘭的戰爭狀態，澤倫斯基聲嘶力竭，喊天天不應，叫地地不靈的慘狀，民進黨當局是不是應該有所警惕，到了改弦易轍，回頭是岸的時候了呢⋯⋯⋯？

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※