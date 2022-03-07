NFT(Non-Fungible Token)是「非同質化代幣」，在2021年下半年開始，紅遍半邊天。傑富瑞投資銀行(investment bank Jefferies)統計2021年NFT的交易量140億美元，預計2022年將快速成長成到350億美元，而到2025年則將達到 800億美元的交易額，成長飛快。

NFT 也是加密貨幣，與過去常聽到的比特幣(BTC)、以太幣(ETH)不同。後者是屬於同質化代幣(FT)，每枚貨幣本質相同、價值一樣。每個NFT代幣區塊鏈記載的是一個獨特的數位資料，背後連結某一音樂、影片、照片或媒體產品。

NFT是用區塊鏈技術，加上特定的智慧合約所形成的加密貨幣。區塊鏈技術具有唯一代碼且不能複製的特色。藝術家的創作結合區塊鏈技術，放在交易平台就以NFT出售。購買者買到了這NFT，也就代表他擁有了這項創作。

過去的實體畫作，大家希望擁有的是真跡，不要買到贗品。所以區分真跡跟複製品就有賴專業技術。數位藝術品，也是一樣，如何分辨何者是正版原創數位作品，還是另存新檔的複製品？這就有賴該數位作品的代幣在區塊鏈上的驗證與追蹤，讓它擁有獨一無二的識別代碼，提供正版的所有權證明，證明這份檔案的唯一性，進而產生收藏與紀念價值。例如一個無聊猿俱樂部(Bored Ape Kennel Club，簡稱BAYC)的作品：猿猴頭貼的NFT可以賣到30萬美元。

購買人以NTF獲得正版數位創作品，當作品的市場價值上升後，所有者出售該NFT 就可以獲取利潤。甚者，原創藝術家如在其NFT有加上附加版稅協議，則可以在每次易手時，原創者還都可以獲得額外的收入。NFT 在數位藝術品市場擁有透明、可信任、可追蹤交易的基礎下，大大增加了創作市場的交易安全，也鼓勵了原創者的努力創新。

NFT之價值來源最重要就是認同。只要一群人對於這個數位作品有共同的愛好，又因其稀缺性，也就是限量發行，產生競爭性的購買，交易價格就越來越高， NFT就有了投資性。然而，如果只是一小撮人的認同或是曇花一現的喜好，網上酸語的戲謔說法就值得引以為戒：「賣得掉的叫NFT、賣不掉的叫JPG」、「NFT=捉替死鬼遊戲」、「傳炸彈的遊戲」、「多辦幾個帳號，把自己上架的NFT左手賣到右手，價格越炒越高，盤子覺得一定繼續漲，接手後就被套在山頂。」。

另外，NFT也有幾個重大限制：首先，縱然有區塊鏈技術，NFT也有帳號被盜的風險，更糟糕的是，目前忘記密碼無法重置，所有帳戶內的資產全部無法取得。其次，NFT無准入門檻、無實名、公鏈系統缺乏風險管控機制的特性，使其不可避免地充斥金融風險與炒作熱潮，參與者不可不慎。第三，法律保障問題。買家雖然買到NFT，但可能未必買到有授權或正版原創數位作品的著作權。賣方也可能「一屋兩賣」，將同一作品再上鏈進行交易。因此，如何確認賣方與產品，責任歸屬與日後法律糾紛的解決，實是重要問題。

在海外，涉嫌NFT的侵權糾紛已經出現。例如，2021年12月，美國藝術家Mason Rothschild在邁阿密巴塞爾藝術展上推出了100個MetaBirkins 系列NFT手袋，以柏金包 (Birkin) 為創作靈感。柏金包是法國名牌愛馬仕旗下最著名、單價最昂貴的包款。但隨後愛馬仕發表官方聲明，指控其未經授權進行創作和銷售，形成虛擬侵權風波。有趣的是，在這個癡迷NFT的時代，MetaBirkin的NFT系列在時尚界引起了一陣轟動，甚至MetaBirkin還比真實的柏金包還貴上許多！

NFT的創新解決了過去數位和網路藝術品最困擾的問題，也就是無法排他、不具有稀缺性和獨特性的問題。但從NFT爆紅的軌跡我們可以看到，一項科技開始被市場注意到並開始大紅大紫，需要時機也需要成熟的外在條件才能成就。NFT就是拜Covid-19疫情大流行後帶動的數位轉型浪潮及科技，就突然受到重視，發展出今日的榮景。所以成功最重要的三要素：天時、地利、人和，水到渠成，水流過處自然成渠。時間不對，恐不能成事，條件完備才會自然成功。（作者林建甫為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授，毛驤文為台灣經濟研究院助理研究員）