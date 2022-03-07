澳洲國防部長杜登接受媒體訪問時說，台海一旦開戰，澳洲可能會向台灣提供軍火。這個意思就是不出兵、給武器讓你們打得你死我活，死的是台灣子弟、毀的是你家。澳洲這番「好意」，台灣人聽懂了沒有？

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球震驚，打破所謂的歐洲和平，歐美聯手制裁俄羅斯。遠在數千里外的台灣大為震撼，更有「兔死狐悲、物傷其類」之感。台灣與烏克蘭的地緣政治處境最被等同類比：同樣有一個強大的「鄰居」，而且與鄰居的關係緊張，外媒稱台灣為「全球最危險的地方」。

更讓台灣人感受深的是歐美國家的反應：這些國家政府、政客、甚至民間，都一再表達對烏克蘭的支持，但戰爭一爆發，說不出兵就是不出兵，頂多就是祭出經濟制裁、口頭譴責、運送武器，這一切一切，都擋不住烏克蘭人民在戰火中逝去、國家在戰爭中殘破的現實。

烏克蘭總統澤倫斯基在公開的影片中感嘆說：「我問歐洲27國領袖們，烏克蘭是否會加入北約…每個人都很害怕，沒有人回答。」、「我們被迫孤軍奮戰，保衛國家。」、「誰準備與我們並肩作戰？我沒有看到任何人！」

俄烏戰爭讓民進黨非常尷尬，過去靠賣「芒果乾」、反中親美、明示暗示美國會為台灣出兵而勝選，但這次美國打死不為烏克蘭出兵，卻讓這些人不知如何解套，只能不斷強調「台灣比烏克蘭重要」，但有重要到美國為此甘冒與另一核子大國衝突的風險嗎？更別提大陸綜合國力更在俄羅斯之上了。

澳洲防長的說法，其實從西方在俄烏戰爭中打死不出兵的政策應該就可預見；這番話只是更直白說出事實而已。希望台灣人聽得懂！