「303全台大停電」造成瞬間1050萬瓩電力受到影響，約為總發電量的1/3，全台有549萬戶、8成工業區受到波及，損失高達百億元；科技園區內有521家廠商停電，部分用戶停電長達12小時。

相較於2017年的815大停電受影響的發電量為438.42萬瓩，占發電量11.94%，668萬戶停電，303的災情並不小於815，但蔡政府的處置卻明顯縮水。815時，經濟部長李世光、中油董事長陳金德請辭。303後，台電董事長楊偉甫和總經理鍾炳利宣布請辭，但6天過去了，經濟部還沒有批准兩人的辭呈，更別說經濟部長王美花的「自請處分」，更像是一場虛應故事的假秀。換言之，303這麼重大的事故發生至今，沒有任何一個人負起政治責任。

2021年的513加517兩場大停電也是如此。4天內連續兩次大規模停、限電，實在是非同小可，但行政院同樣採取「下台省著用」政策。沒有人因為重大停電事故去職。或許是因為民進黨政府有自知之明，預知未來停限電是台灣人的日常，如果每次電力出問題就得走人，10個經濟部長也不夠下台，所以東窗事發就乾脆直接裝孫子。

蔡政府的電力政策病入膏肓到一個程度，從總統蔡英文以降，政府官員個個皮厚心黑，鬼話連篇毫不在乎。815大停電時，蔡英文向大家致歉，說：「台灣供電系統明顯地過於脆弱，我會把它列為未來徹底檢討改革的重點。」513加517後，蔡英文向大家致歉，說：「此次事故是『輸配電電網問題』，凸顯了台灣分區供電均衡的重要性，也凸顯出電網風險管理的重要性。」

這次303全台大停電，蔡英文向大家致歉，說：「必須提升電網分散性跟韌性的目標，對既有的電網設計進行總體檢，進行必要的重新規畫和調整。」。

信不信，如果不久之後又發生大停電事件，蔡英文的致歉一定會有「供電系統」、「分散式電網」，以及「檢討改進」這幾個關鍵字。所以蔡英文的小編根本不必花腦筋，只要把過去說過的話複製貼上就好了；講過那麼多次，蔡英文也應該會背了吧，連讀稿機都不用了。 此外，高雄市長陳其邁的戲份也不少，他總是氣噗噗地大喊「南電北送不公平」，尤其這次303中北部比南部先復電，這還不打緊，南部地區當天下午復電後沒多久，竟發生2次停電，讓南部人氣炸了！

但這真的是因為南電北送的緣故嗎？陳其邁的委屈可能有待商榷。

其實，303當天，中北部之所以沒有停電太久，是因為中火及大潭火力全開，而南部的電來了又停，則是因為太陽下山無法發電，只好停電5個小時等待電廠升載，在核三2號併網後才得以復電。

所以比起陳其邁，台中市長盧秀燕恐怕才更應該生氣吧；還有，解救南部民眾脫離停電之苦的不是蔡政府一再吹噓的風、光綠電，而是被嫌到不行的核電。

政府堅持沒有缺電，但台灣卻經常性出現停電、跳電和限電，為何如此？因為：每次停電，高層永遠都推給按錯開關的某不知名基層人員或路過的小動物；不論造成多大的民生、經濟損失，永遠不需要有人為停電負責；政府面對電力供應不穩、不足，永遠不必更改的同一套說辭；永遠鐵板一塊的電力能源政策；還有，最重要的是，永遠處於健忘狀態的民意…這一切荒謬的總和，共同催生出台灣落後破敗的電力系統！