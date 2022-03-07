俄烏戰爭進入第12天，俄軍持續推進，西方各國對俄羅斯採取嚴厲經濟制裁，並擴大提供烏克蘭武器與軍事物質。隨著戰爭擴大，一場現代文明的災難迫在眉睫。令人悲觀的是，俄烏雙方互不讓步，看不到終戰的跡象。

俄烏戰爭 未見終戰跡象

前美國國務卿季辛吉在2014年曾預警，烏克蘭若要生存發展就不應在西方與東方之間做抉擇，成為另一方的前哨，也不應該加入北約；「冷戰之父」、美國前駐蘇聯大使肯南更早在90年代預言，北約東擴將是致命的錯誤。俄羅斯、烏克蘭及美歐國家若一開始就能以外交解決烏克蘭問題，這場戰爭根本可避免。可以預見，如兩岸及美中持續目前的衝撞政策，未來台海發生戰爭將成為「自我實現的預言」。

為反制「今日烏克蘭，明日台灣」的論點，蔡英文總統表示，「烏克蘭與台灣的局勢本質不同」，民進黨也認為，台灣擁有台海天險、位居第一島鏈要津、全球生產鏈樞紐，加上國軍防衛國土的意志及戰力不斷提升，中共將不敢輕舉妄動。不過，現代戰爭已跨越陸、海、空、天、電、網，傳統海權、地緣戰略概念已經過時，用半導體產業捍衛台灣安全更是匪夷所思。

在國際政治層面，美國的承諾與支持一向是台灣的精神支柱，拜登總統為了消除美國未出兵干預烏克蘭戰爭導致的「疑美論」，展現對印太地區與台灣的堅定支持，高調派遣跨黨派高層代表團訪台，前國務卿蓬佩奧也同時應邀來台訪問，美日澳印領袖則於3日召開「四方安全對話」（Quad）視訊會議，宣示「印度太平洋地區絕不允許發生類似俄國侵略烏克蘭，透過武力片面改變現狀的行為。」這一連串外交動作對改善台海安全情勢能產生多大作用，令人懷疑。

倒是俄羅斯甘冒大不韙發動戰爭，對美俄關係造成劇烈衝擊，可以看到，從俄羅斯入侵烏克蘭前夕到5日，美國國務卿布林肯已經3度致電中共外長王毅，目的在施壓北京表態，同時拉攏中國不要過度傾向俄羅斯。王毅必然提及台灣議題，要求美方回歸一中原則的本義，停止縱容支持台獨行徑，停止干涉中國的內政。換言之，國際形勢的巨大變動使美國在台灣問題上處於被動，大陸對兩岸關係的主動權與主導權因而擴大。

理性對話 消弭戰爭因素

烏克蘭危機仍在發展中，可看出北京刻意避免將烏克蘭危機與統一台灣掛鉤，大陸外長王毅明確表示「台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性」。可以確信，大陸不會因烏克蘭戰爭而調整對台政策，更不會貿然「武統」台灣。李克強總理在兩會政府報告中指出，將貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推進兩岸和平發展與統一，完全依循習近平對台政策路線。政協主席汪洋在報告中罕見未對兩岸關係做任何表述，這不是大陸對台政策有所改變，而是要刻意彰顯對台統一工作不會受到國際形勢影響，也不希望將統一問題與烏克蘭危機畫上等號。

俄烏戰爭對全球經濟造成深不可測的風險與危機，加上新冠疫情的干擾揮之不去，「兩會」確認大陸今年經濟成長目標為5.5%，將是非常嚴肅的考驗。而下半年即將舉行中共二十大，會中將確定習近平的第三次任期，將是ㄧ次關鍵的會議，無論就經濟或政治角度而言，這段期間大陸維穩至上，穩定國內情勢的考量將超過外部形勢的因應。

大陸呼籲各方保持理性，透過對話和談判解決烏克蘭問題；法國國家聯盟黨領袖樂朋也呼籲歐盟，回歸外交手段解決烏克蘭危機，提供武器不會使戰爭停止；領導同盟國贏得第二次世界大戰的羅斯福總統曾說，「更希望戰爭沒有爆發」。兩岸軍力不成對比，台灣生產再多「雄昇飛彈」，都不會贏得戰爭，理性溝通對話，消弭戰爭因素才是正確的治國之道。善用下半年兩岸和平機遇期，開放兩岸交流、改善兩岸關係，對民進黨2024選舉會是正面因素。