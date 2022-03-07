烏俄戰爭中，面對俄軍優勢兵力，烏克蘭人民不分男女老少群起抗敵的舉動，在國內引起了是否恢復徵兵制的討論，國防部長邱國正在面對立委質詢時，也表示不排斥徵兵，顯示出政府對於曾被稱為「選票毒藥」的徵兵制，似乎開始有了不同想法。

然而現代戰爭型態早已不限於遭遇戰，電子戰、資訊戰、經濟戰甚至外交戰都會與傳統軍事行動交織並進，透過政經社多層次攻擊，甚至可以做到「不戰而屈人之兵」，更何況台海戰爭是典型的不對稱戰爭，面對解放軍230萬兵力，以徵兵填補正規軍隊缺口絕非僅有2300萬人的台灣應該採取的戰略路線。相對的，在戰爭型態朝向多領域擴展的趨勢下，如何讓國民不分性別、年齡、役別，都能迅速在戰時找到定位做出貢獻，將最多民眾納入國防體系，最大化戰力的數量與廣度，才是國防規畫應該思考的方向。

立法院法制局日前便提出警告，到2039年我國可徵役男僅剩5.6萬人，呼籲廢除替代役、恢復徵兵制。然而強求生理條件不符標準的役男接受正常役訓練，不僅對國軍戰力提升效果有限，還可能平添事故白白折損人員；而強迫出於心理或宗教因素不適合服正常役的民眾入伍，反可能損害其國家認同，且有侵害人權疑慮。

事實上，替代役制度的問題癥結在於其定位，作為正常役的替代選擇，替代役本應作為正規軍隊的輔助力量，然而現今替代役儼然已成為政府單位或企業的廉價勞工，許多替代役工作內容根本與備戰無關，完全脫離國軍戰力規劃。政府必須重新回到國防觀點檢視替代役制度，而現代戰爭的多樣性，正給予了替代役制度設計的彈性空間，不論是醫療救護、運輸補給、資通訊安全、避難引導，甚至於維持金融安全穩定，以現代思維分析戰時需求，讓替代役男學習如何將其專長應用於傳統戰爭外的不同層面，才能真正將替代役融入國防體系，也方符合其作為兵役替代的本旨。

教召新制雖然納入專長訓練，幫助後備軍人重溫專業技能，但當前軍事訓練役4個月的役期過於短暫，難以培養出具備專長武器操作技能的士兵，導致軍事訓練役全數步兵化。隨著具備專長的後備軍人逐漸老化退出教召訓練，戰爭中當專業部隊損耗時，僅具備基本步兵技能的軍事訓練役根本無法及時接替，許多武器恐將因無人懂得操作淪為廢鐵。

考慮到台灣本島地形、與對岸間的海峽天險，以及解放軍的數量優勢，步兵多寡絕非決定我國勝敗的關鍵。國軍必須調整軍事訓練規劃，延長訓練時間，除基本步兵訓練外，更需著重培養專長戰技，並針對我國防禦戰略側重於海岸防衛、城市戰甚至山地戰所需技能，方能在戰時充分發揮支援職業軍隊的作用。

維持常備軍隊數量有其必要，但與其用流動率高、訓練期短的義務役填補，思考如何提升軍隊在就業市場上的競爭性才是治本之道。目前職業軍人待遇不亞於民間企業，但軍職在青年朋友的職涯選項中排序仍然不高，其原因和許多人逃避兵役或教召的理由相同，即軍隊落後的管理方式，以及因扭曲的榮譽感而形成的造假文化，導致服過兵役的國民大多對軍隊印象不佳，其職業吸引力自然降低。

拔擢具備現代管理能力的軍官，強化單位間溝通能力，改善軍中文化扭轉社會印象，摒棄本位主義和諱疾忌醫的心態，才能進一步提升募兵效果和軍隊品質。政府也應檢討軍購方向，減少政治影響，確實更新補足基本裝備，才不會讓軍人在裝備老化、卻又被苛求妥善率的兩難之下陷於不義之境。

鑒於現代戰爭多層次並進、軍民界線模糊的特性，台灣的國防策略勢必朝向全民國防的方向發展，必須讓每一位國民在戰爭爆發時，都能清楚知道自己該帶著什麼、去到哪裡、承擔什麼樣的職責、做出什麼樣的貢獻。

對於義務役，在傳統的基本和專長武器訓練之外，也應思考如何善用替代役的靈活性在多元領域發展戰力；退伍後則應以後備軍人戶籍地或居住地為基礎，定期定點集訓，搭配當地退伍軍士官作為指揮，發展「社區型」教育召集，讓後備部隊有迅速集結並建立指揮系統的能力，否則按照目前「營區型」教召設計，戰時等待民眾從各地趕來集合，恐怕緩不濟急。

至於非義務役的國民，國防部可開設相關集訓營隊，將戰技融入休閒或教育活動，如漆彈攻守、射擊運動推廣、格鬥技教學、緊急救護教學甚至戰略桌遊等，吸引民眾接觸基本戰鬥技能或戰略思維，以收「寓訓於樂」之效。

面對強敵，愈多國民摒棄搭便車心態，主動加入國防行列，台灣展現出的防衛決心就愈強，我們也愈有勇氣面對敵人的文攻武嚇。保衛國家不是特定職業的責任，而是全民應盡的義務，畢竟當戰火燃起之時，沒有人能當局外人。

（作者為民眾黨副秘書長）

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