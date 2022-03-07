近日「史上最硬的教召」成為熱門議題，前民進黨立委郭正亮在評論時說明當年他在海軍陸戰隊受訓的情況，讓年輕網友驚呆了。當年陸戰隊教召是先在中興營房接受完整的兩棲訓練，然後配合兩棲演習登艦出海，至水底寮灘頭搶灘，上灘頭後即採奔襲至中興營房，全長55公里。這種程度的教召對如今的年輕人絕對是震憾教育。

說此次教召「史上最硬」是言過其實，但為強化後備戰力，國防部祭出「1年1召、1次14天」新制教召，期間不休假、每天操練10小時，行軍里程逾10公里，已經是破天荒了。長久以來，我們一直對外宣傳台灣有238萬後備軍人，經美國專家了解真相後，發現後備軍人訓練極不足，連同兵源不足更加重他們對台灣戰力的憂慮。現在至少國防部已做了最大的努力邁出第一步。

這個「史上最硬的教召」其目的只是讓應召人員「了解自身戰時任務及守備位置，達成立即動員、立即作戰目標」，除非極少數有專長的4年制志願役士官兵會快速分就原專長就位，其餘都是在居住地附近就近擔任鄉土防衛，並沒有更高的戰術要求。

最近因俄烏戰爭爆發，國內是否該恢復徵兵制也引起討論，郭正亮認為現在沒有徵兵，教召是捨本逐末，完全沒有用處；前立委帥化民也稱要好好研究徵兵。個人認為，從俄烏作戰的情況即可看出不能寄厚望於後備部隊，恢復至少2年的兵役確有必要。

至於烏克蘭政府發武器給人民就等同全民皆兵，但那只是烏合之眾，難以成軍。先總統蔣公早在民國50年時就對將官班說過，「我們不可能搞全民總體戰」。以色列除了占領區少數的「集體農場」是全場皆兵外，只能算是一個兵役制度與動員制度超優的國家，也並非真正的「全民皆兵」。

雖然我們近年來對美軍購大批飛彈、戰機、戰車等，以提升防衛能力，但操作、後勤人力哪裡來？國防部最初還是老招，「在軍種員額內同步檢討老舊低效兵力、裝備及不符編制效益的組織，釋出人力。」但今天拆東牆補西牆還能撐多久？日前國防部終於鬆口表示，將會在國軍總員額21.5萬人內進行滾動式調修三軍類型、編組、數量。也就是說，尚有增兵5萬2718人的空間。

說實在話，兵力目標絕對是國軍更嚴重的問題，也是目前兵力捉襟見肘的根本原因，與恢復徵兵是密切相關的。因此，國軍的兵力目標絕對要重新檢討，過去的兵力大小既沒有以威脅為導向，也沒有以能力為導向，完全是長官交代一個數字，下面就各軍分攤，各軍再按剁手指的方式，各單位都要裁，也就是沒有一個是完整的，此一現象尤其以基地防衛、教育訓練、後勤支援單位最為嚴重，因此迫切需要調整作戰、作戰支援、後勤支援與教訓人力配比。

在兩岸關係緊張的局勢下，徵兵制確有必要，政府如再蹉跎不決，台灣恐將會淪入「議論未定，而賊已過江」的悲劇。（作者為海軍退役中將）