日前，素來在公共議題上大鳴大放的聯電榮譽董事長曹興誠，又出來講話了，這次他轟國民黨前主席洪秀柱、馬政府前國安會秘書長蘇起「惡意無恥」。

「台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？」、「如果自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。」、「惡意無恥的問題，讓惡意無恥者，如蘇起、洪秀柱等人去問，正常的台灣人應該不要再問這個偽問題。」

以上，是曹興誠發言的摘要整理。從使用「惡意無恥」一詞來看，曹興誠應該也不在乎會否遭洪、蘇二人控告，反正曹很有錢。但有錢並不代表說的一切都是對的。蘇起與洪秀柱是否值得信任，其公共事務主張當然要受檢驗，即便在藍營內部，對他們不以為然者，亦大有人在。但曹興誠的強烈批判，同樣應受社會的檢驗。

首先，曹談到18至65歲的健康人口起碼上千萬，好好訓練就有百萬精兵。這可是說要大規模徵兵，或是有十分之一以上的人自願從軍。那請問曹榮譽董事長，這百萬精兵，會包含你的家人嗎？您自己放棄了中華民國國籍，歸化成新加坡國民，站在安全無虞的地方批評台灣人不願意犧牲奉獻，會不會有一點奇怪？人各有志，您要離開台灣，這是您的自由。但台灣人是否從軍作戰，對於新加坡朋友來說，干卿底事？

2011年1月，遠見雜誌有一篇文章提到曹的長子定居紐約，2011時是33歲，目前應是40多歲。而2006年6月，有週刊爆料曹沒去參加兒子的小學畢業典禮。倘若兩篇報導屬實，曹榮譽董事長兩位兒子都是「18至65歲的健康人口」，試問曹董事長有無要兒子成為「百萬精兵」的機會呢？（至於他們有沒有中華民國國籍，我們就不知道了。）

依據國軍人才招募中心網頁所顯示，現今報考軍官的年紀上限是32歲，在營志願役士官、志願士兵、後備役士官兵等是35歲。「己所不欲勿施於人」是中國人的傳統美德，我們每個人在發表公共言論前都應自省：「我希望我主張的事物，發生在自己或自己家人身上嗎？」

坦白說，台灣若在財政允許下，能擁有一個規模相對較大的軍隊數字，應不是壞事。但前提必須建立在人民的意願上面—徵兵是人民集體意願，個別從軍則是個人自主意願。從烏克蘭這次戰爭，許多奧運獎牌得主、職業運動員，各行各業社會精英爭先恐後放下職業生涯，回國入伍保衛祖國，即可看出烏克蘭的確擁有一批「我OK，我也願意先打」的社會精英族群自願從軍，這才是老百姓也願意前仆後繼，國家在極大外力攻擊的情況下，還能屹立不搖的主因。

反觀台灣，究竟有哪一位政界或商界知名人士，自己的下一代或下下一代，在法律並未強制的情況下，自願從軍呢？甚至還有不少人，想盡一切方法規避兵役呢。是的，國軍確實被詬病腐朽無能，但再腐朽無能，都沒有2022年此時加入烏軍危險吧？是什麼樣的結構因素，讓台灣的社會精英普遍不願意加入國軍？這個問題，是整個社會，特別是曹榮譽董事長這樣的成功人士，應該要認真探討的。不只要認真探討，甚至該拿出資源鼓勵民眾加入國軍。夸夸而談「台灣能擁有百萬雄兵」，未免流於空談與情緒之爭了，對自己企業形象也毫無幫助。

誠心建議曹榮譽董事長，請您的部屬或兒女幫您上網查查各個網站，看看年輕族群對自己言論究竟是正評還是負評。當然更好的方式，是請您的家人自願報名從軍，或是您重新申請中華民國國籍，回來跟我們一起奮鬥打拚，共同面對中共的威脅。那比起單純放話，一定會更受到台灣民眾鼓掌歡迎的。

（作者為網路媒體工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※