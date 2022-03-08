自從來了美國讀書、工作、和生活以後，自然就有機會和身邊眾多的越南華裔僑胞打交道，這其中同事安娜的移民經歷，讓我感覺既傷感又勵志。

安娜是越南的土生華僑，祖籍為廣東省潮州市，出生成長於原來為南越首都的西貢市堤岸地區。堤岸向來為越南華僑聚居之處，所以安娜除了會說越南話、國語、和潮州話以外，還能操持流利的廣東話和閩南話，以方便和不同語系的華人僑胞交流，這也很早展露了她在語言學習上面的天賦。

1975年4月，南越共和國政府垮台，鏖戰20多年的越戰正式結束，北越共產黨政府全盤接管了越南大地，安娜一家原本平靜的生活也面臨了前所未有的大變動，所以政權交替不過數年，竟引發了南越居民向外奔逃的難民潮，許多越南百姓選擇坐上了漁船出逃，是為震驚世界的「船民」，安娜此時也加入了驚濤駭浪的「船民」之列，她以家中私藏的黃金換取了一艘破舊漁船船位的機會，就此離開了越南海岸，航向生死未卜的未來。

就如同眾多越南船民的逃難歷程一般，他們的漁船出航後不久就碰到了海盜，僅餘的隨身家當再被搜括一空，在度日如年的5天後，總算一貧如洗的同船難民安全抵達了馬來西亞海岸。馬來西亞政府將他們全部送往設於一個離島之上的難民營，也是將這些群體做出某種程度的隔離。

香港越南船民收容中心（中時資料照）

在這個收容難民的離島上，有聯合國難民署的工作人員建立的難民營，對於新到的船民們，基本的衣食住宿均不是問題，只是精神生活上就匱乏多了，島上沒有學校，更不消說有圖書館等文教設施了。唯一可稱道的是聯合國的人員提供了免費英文教學，他們早晨在島嶼這端的營舍教學，而午後則到島嶼另一端的營舍授課。而安娜為了加緊提高英文水平，她每天早晨步行一個小時參加上午的英文課程，再利用午休時間趕回自己所處營舍，好等待下午的英文課程開始，如此一天兩回的自我激勵，日復一日的鍛煉，不僅英文能力大增，也避免讓自己的意志消沉。

在難民營待了數年之後，安娜有幸得到移民美國的配額，來到人生地不熟的北美新大陸從零開始。她大膽地選擇學習電路板零件組裝的技術，從電阻、電容、電感的零件識別開始，再佐以焊接點工藝的品質判定，自己也嘗試學習手持熱焊槍修補焊接點，如此她逐漸在北加州矽谷的電子製造產業站穩腳跟。後來更將在越南的雙親和弟妹擔保來美國一同生活，多年流離失所、朝不保夕、親人乖隔的歲月，總算在美洲大陸畫上了休止符。

我在工作上與安娜共事近4年，彼此互信度頗高，私下相處愉快。在我搬到德州之後多年間，與她失去了聯繫，不知她如今可好？不過相信以她堅毅執著的性格，必能持續衝過人生困境的重重關卡，祝福她一切順遂圓滿！

（作者現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】