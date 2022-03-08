張掖景點震撼度相當驚人，絕對是世界級的畫面！（作者提供）

幫主的絲路之旅在完成西安五天的行程後，下一站城市是「張掖」！從西安到張掖足足有1135公里遠，幫主選擇搭乘跨夜火車前往，要花上足足15個小時呢！

西安火車站

看地圖，會發現西安到張掖是本次絲路線上最長的一段距離，接下來張掖到嘉峪關、嘉峪關到敦煌相對距離就沒這麼遠了。其實，你也可以中間增加一站「蘭州」，不過幫主把蘭州安排在回程了。我選的車次是K679，晚上八點半發車，要到隔天中午12點才會抵達張掖車站。

天都還沒黑，我就到達西安車站，準備開啟這段跨夜火車之旅。K679次班車是從西安始發，一路開到新疆奎屯，若坐滿全程要38小時呢，在火車上發生了許多有趣的事情，也認識了同包廂的旅客。

第二天早上起床時往窗外一看，哇！景致完全變了樣，真的有進入西北大漠的感覺了呢！

關於張掖

張掖位在河西走廊中段，古稱「甘州」，其地名以「張國臂掖，以通西域」而定，是絲路上重要的一站。同時張掖有中國第二大內陸河黑河貫穿全境，因此農產豐富，素有桑麻之地、魚米之鄉的美譽，甚至還被喻為「塞上江南」。

火車準時的在中午12點半抵達張掖，我在火車站對面的蘭州銀行搭上1路公車，直奔張掖市區，我要先去旅館Check In並且等待另一位由蘭州過來會合的上海小夥伴，接下來的行程我們會結伴同行。

接下來，幫主要從旅遊的角度來看看張掖：

張掖的景點分布都超遠的。（作者提供）

大家應該會發現，張掖的景點分布都：超！遠！的！而且方向還都不一樣！北有平山湖大峽谷（都到內蒙境內了）、西有七彩丹霞、冰溝丹霞、南有馬蹄寺（在祁連山腳下）、東有全亞洲最大的山丹軍馬場（這個實在太遠，所以幫主也沒去成）。這樣的景點分布在行程的安排設計上就很困難，因此，從現在開始必須利用「包車」的方式來玩，過程幫主會陸續介紹，我要劇透的是：這裡的每一個景點震撼度都相當驚人，絕對是世界級的畫面！

可以說絲路之行從現在開始都是大場面！這些景致對於視覺的衝擊感超強！讓前一年才環過冰島以為已經看過最不可思議自然奇觀的我大嘆：這些地形地貌景緻，根本完勝冰島啊！

絲路之行景色超震撼。（作者提供）

（上海幫幫主/台北）