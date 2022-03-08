日昨報載，行政院於3月4日晚間表示：已發函5個直轄市（新北市除外），以及11個地方縣市（新竹市、苗栗縣、南投縣、嘉義市、台東縣除外），直指該5＋11個直轄市與地方縣市的《食安自治條例》，對「日本福島等5縣食品」訂有相關禁制規定，已牴觸憲法及相關規定。因此，乃即予函告：該些禁制規定無效或不予核定。

然該5＋11個直轄市與地方縣市，係因為蔡政府一再罔顧民生、民意，先後硬上弓式地開放「萊豬」、「核食」，並肆意於上（2）月21日公告實施：「停止輸入查驗日本食品品項別及其生產製造地區」。此導致不分藍綠的5＋11個直轄市與地方縣市，迫於必須全力保護人民健康而自力救濟，圖以《食安自治條例》自救，決定「不服從」蔡政府因諂美、媚日，而一味犧牲人民健康福祉的喪權舉措。綜此，何來牴觸憲法之謬議？

反之，歷經鮮血拼搏而來的《中華民國憲法》，全係為「鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利」而生。其中，更於第22~23條明訂：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」，以及「以上各條列舉之自由權利，除為……增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」。基此，則5＋11個直轄市與地方縣市，為保護人民健康，希冀以《食安自治條例》自力救濟、「增進人民福利」，哪來的「牴觸憲法」？難道，蔡政府竟會如此愚昧、無知至極地錯認：吃「萊豬」、「核食」，是憲法保障的人民自由權，應永矢咸遵，神聖不可侵犯？

從穩坐「撒幣」排行榜首的陳吉仲，到「跳電不斷」的王美花，當學界怒批：「執政心虛才要加碼」時，蔡英文總統回以：「心虛的，絕對不會是我」。除了自宮「喪權」外，凡遇事則「撒幣」，好似是公認之蔡政府的僅有能耐。

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