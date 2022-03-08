俄羅斯總統 普丁。（圖/新華社）

普丁選擇用兵烏克蘭像是一堂歷史課，重複三國時代劉備伐吳的悲劇故事。

重溫劉備發動夷陵之戰的背景。東吳背盟偷襲荊州，讓甫水淹七軍威震中原的關羽來不及回防，最後兵敗身死，劉備失去了荊州這個重要地盤，從此喪失按隆中對兩路出兵一統中原的可能。

故事卻還沒結束。劉備稱帝後厲兵秣馬，決心討伐東吳奪回荊州。出兵理由是為兄弟關羽報仇，實則因素眾多，包括許多在蜀的士兵都是荊州人，如不能返回家鄉，軍心不穩恐會動搖國本。二是荊州地緣條件，從荊州走北上伐魏的地理難度，遠比從漢中出發容易許多，看看諸葛亮的六出祁山是怎麼被地形環境所圍困就知道。三是如果不打吳國，對內無法對荊州派交代，投降派提早抬頭；對外則是被魏國看穿蜀國虛弱，蜀國可能會早20年被魏征服。

劉備原只想打一場見好就收的仗，以至少迫使吳國議和吐出荊州故土為目標，最後卻兵敗賠光了國本，讓蜀國滅亡進入倒數計時階段。

回到2022的俄羅斯。普丁基於與北約長期的敵對態勢，必須拿烏克蘭當戰略緩衝地，烏克蘭就好比俄國的荊州，進可攻退可守，一旦烏克蘭加入北約，就好比失荊州一樣，從此陷入戰略被動的局面，這是任何一個大國領導人都不能接受的結果。

而普丁跟當年劉備像是一對難兄難弟，兩人都是年老面臨國家生存的劇變時期，自知在世時間恐難以完成夢想（一個是復興大俄、一個是復興大漢），只能在有限的生命中，依靠戰爭來為後代爭取多一點生存空間，至少要讓敵國短時間內不敢再犯。

國際政治最是現實，越弱，對手越是步步進逼，俄國國運就像蜀國一樣，早已是強弩之末，如果再不一戰立威，失去烏克蘭後，國家極可能在普丁死後四分五裂；劉備當年伐吳，也是避免死後權力交接時產生分裂的下場，劉、普兩人選擇一戰，其實國內因素占了很重要的原因，打了總比不打好，用戰爭解決國內矛頓並不意外。

不同的是，劉備沒有核子彈，而劉備最後也沒奪回荊州，更是慘敗收場，但也因為有打，才逼得東吳最後不得不跟蜀結盟，不敢再進窺益州。

而普丁比劉備幸運多了（但對烏克蘭人來說可能是不幸），他有五千顆核彈的底氣來保證他的政治目標有實現可能，讓他能奪回劉備拿不回來的荊州（烏克蘭），也因此戰略天平在往後十幾年不致傾斜，同時也讓美國、北約不得不被普丁的「核訛詐」所震嚇，短期內不敢再對俄國摸底。

但也就僅止於此，俄國的經濟條件如無法再有所改善，則在普丁死後，俄國同樣得面對衰亡到無法保持統一的問題。兩人的一勝一敗，卻也都只是替後代接班人多爭取一點時間好來挽救國家，而不是直接改變了國家命運。

或許有人認為俄國是不義之師，但台灣人想想諸葛亮吧，為何他在劉備死後仍選擇與東吳結盟抗曹？因為分則兩害、合則兩利，至少不會被個個擊破，在國家生存的立場上，虛弱的一方最沒資格要求政策為意識型態服務。這點，值得台灣作為兩岸關係借鏡。（作者為自由撰稿者）

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