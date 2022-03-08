媒體報導，美國前國務卿蓬佩奧來台，除了由遠景基金會支付15萬美元酬勞，義美董事長高志尚、中鋼執行副總黃建智、晶華酒店董事長潘思亮等工商大老也都支付了每場5萬美元的見面費，與蓬佩奧會晤。

根據《匯流新聞網》報導，駐美代表處與美國政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」先前曾簽署合約，以15萬美元的酬勞，邀約蓬佩奧夫婦訪台。遠景基金會執行長賴怡忠表示，這是因為遠景基金會並無駐美代表，才請駐美代表處協助安排。

由民進黨政府資助的遠景基金會為何要花費巨資邀請蓬佩奧？親綠的企業主例如義美董事長等人為何要提供如此優渥的「見面禮」？其中的緣由不言而喻。就是因為蓬佩奧是「反中」大將，曾經公開表示「台灣不是中國的一部分」。這話說到民進黨人的心坎裡，因此湧泉相報。

蓬佩奧在遠景安排的演講中，明白說出「美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家」，又令民進黨人樂不可支。但是衡諸目前國際情勢，蓬佩奧說的根本是不可能實現的空話。

蓬佩奧說了這幾句民進黨人愛聽的話，即使是自欺欺人，卻能讓民進黨人慷慨解囊，看來民進黨人真有錢。

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