303大停電，全台民眾面臨無預警交通號誌停擺，部分地區停水，電梯停擺，許多南部民眾夜間無照明，因而險象環生，令人氣結的是，同樣情況早在2017年的815大停電就發生：人為因素就癱瘓全台電網，癱瘓後公共設施毫無備援電力停擺，如出一轍。也就是說數年來毫無任何改善努力。

執政黨花最大力氣的是動用府院黨媒以及網路側翼，拼命說明「停電不是缺電」、「跳電不是缺電」，王美花不用發雞排，小英也沒有食言，甚至聲稱其他更多國家跳電頻率比台灣高。執政黨誓死捍衛黨主席不能認錯，而不是捍衛人民的生命財產，令人心寒。

2017年815大停電，稱是包商誤觸開關；2021年727核二廠2號機跳電，原因是搬椅子；2021年513大停電，說是人員操作匯流排錯誤；這次又是一個人操作錯誤就癱瘓了全台電網。種種理由荒謬絕倫，造成陰謀論繪聲繪影，甚至連執政黨人自己都喊出匪諜滲透，台灣是有遭滲透的可能，既然如此，重大電力設施各處卻安全設計不足一碰即垮，莫非執政者就是最大的匪諜？

台電過去電網安全規劃是以電網上最大機組跳脫都還可彌補，以此為基準，因為在邏輯上，同時有2個以上機組都跳脫的狀況機率不高，但是，815大停電就已經顯示，由於台灣電網有多處超大電廠、超大節點，例如815的大潭電廠，此次的興達電廠、龍崎超高壓變電所，所以有可能單一操作失誤就會一口氣造成失去多機組，815之後，整體電網強固性規畫應該徹頭徹尾重新思考。

2017年，特斯拉的馬斯克與南澳州政府打賭100日內建好儲能系統，如期完成後，適逢2017年12月南澳最大火力發電廠Loy Yang A3跳電，剛上線的儲能系統啟動，避免了全電網大跳電危機。Loy Yang A3發電容量560百萬瓦，是遠小於興達電廠，但今年已經是2022年，全球電池產能、技術、價格已經比2017年時更進一步，815大潭，513、517興達，以及本次興達跳電，說明超大電廠跳電機率遠比想像高，不能一跳就束手無策，政府是否研擬電網級儲能的發展？

若說要能彌補超大電廠的電網級儲能茲事體大，但交通號誌設置簡易小型儲能備援，自來水加壓站設置備援電力，獎勵大樓電梯設置基本安全備援電力至少可讓乘員到最近樓層離開而不會受困，獎勵民間自有儲能雖不夠吹冷氣但夜間不會沒有照明，這些基本安全政策，815以來卻同樣絲毫沒有任何動靜，303又一樣紅綠燈不亮引發交通危險。

2017年時，小英臉書回應815大停電，稱「系統過於脆弱」、「非改不可」，還稱要靠「推動分散式的綠能發電」來避免單一事故就影響全國供電，這個論述實在有點答非所問，顯示執政團隊不懂能源，於是，到2022年的現在，系統更脆弱了，至於分散式的綠能發電？

許多南部民眾，響應政府政策，家中屋頂裝了太陽能，在303大停電時赫然發現，發出的電通往台電電網，而不能輸到家中自用，電網故障就跟著停擺。這是因為政府推動太陽能政策錯誤，絕大多數屋頂太陽能在躉購電價誘因下都只會全數賣給台電，再另外自台電取用便宜市電以多賺差價，並不考慮自用，所以安裝時當然是這樣規劃，毫無能源安全的作用。

台灣是天災頻仍的地區，也有戰爭風險，電網的強固性絕對是國家基礎建設與國家安全重要的考量之一，我們卻只看到電網隨著規模增大越來越脆弱，一個人員就能一觸即潰，那遇上風災、震災，或是遭到武力攻擊、滲透破壞，豈不是只能等死？執政黨不知、不思檢討，卻只忙著定義何謂缺電。

對於人民來說，沒有電就是沒有電，爭執定義上是不是缺電毫無意義，請執政黨專心應對，盡快恢復電力穩定供應，徹底清查所有可能一觸即潰的節點，改善設置安全防護設施，長期更應規劃電網強固性的策略，勿再只專心玩文字遊戲。（作者為民眾黨副秘書長）

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