俄羅斯政府7日批准一份對俄不友好的國家、地區清單，台灣也被列入該清單中。這個結果，相信蔡總統與國安單位都在預料之中，但是礙於唯美國馬首是瞻的呼籲號召下，台灣當然不會置身事外，甚至聲援烏克蘭也忘情演出，毫不猶豫。

外交部2日宣布成立的賑濟烏克蘭專戶，截至7日下午5時，已達新台幣3.3億元，其中實體帳戶捐贈2億4804萬元、線上多元支付平台有8324萬元，最大筆為企業捐款1000萬元。外交部長吳釗燮表示，為快速提供難民安置協助，將從專戶先做第一次提撥，額度新台幣一億元。對於外交外部與國人對烏克蘭的人溺己溺的愛心，相信烏克蘭官方看到了。

台灣配合歐美在這一波對烏克蘭的聲援同仇敵愾，連以往九成九的國內親綠媒體也在徹底拉黑俄羅斯，從電視新聞到政論節目，到平面報紙到網路，舉目所及都是俄羅斯之暴行與惡行惡狀。或許台灣這些年視閱聽讀者已經習慣被盲目誤導，所以這一回沒有台灣民眾敢出來持不同意見，對於外交部如何將捐助的善款分配給烏克蘭，也都保持緘默。

只是已經有專家發出警告，普丁既然視烏國為寇讎，此番想要趕盡殺絕，連歐美的各種制裁都不看在眼裡，這一回祭出「不友好國家地區」清單把台灣列名在內也不意外。

眼前首當其衝的則是台灣在莫斯科的辦事處，被迫關閉可能為期不遠，屆時要恢復台俄雙方外交互動可難了！至於台灣還要不自量力配合美國經濟制裁俄羅斯，更是無知至極。接下來吳釗燮還是低調些，即便要捐助善款與物資給烏克蘭，也委請台灣紅十字會代勞吧！

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