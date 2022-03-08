烏俄戰爭仍然膠著，俄羅斯軍隊雖未摧枯拉朽，但「瘦死的駱駝比馬大」，烏克蘭軍隊抵抗漸感不支，以美國為首的西方各國「口惠實不至」，烏克蘭孤軍奮戰，俄羅斯軍隊是否在合圍後發動總攻擊，尚不得而知。相較過往的波灣、伊拉克及阿富汗戰爭，烏克蘭戰爭似乎更受國人關注。

上述的戰爭發生時，國人原本總覺得戰爭離我們很遠，這幾年兩岸關係不睦，中共對我方的武力威脅越來越嚴重，國人忽然覺得這場戰爭離我們很近，自然關心烏俄戰事，以及同情弱勢的烏克蘭，這種心理投射及不安，是可以理解的。

政府當然了解民眾的情緒，也深知國人因為恐懼或厭惡戰爭，進而質疑執政當局「抗中保台」的政策，為了安撫民心，國防部最近一連出了三支戰備短片，籲請國人放心，另外，為因應國軍新制教召，不斷擴大報導訓練內容，採訪典型表揚，種種「打雞血」的方式，就是要讓民眾知道「台灣與烏克蘭不同」。

這場戰爭讓許多國人看清的國際現實，再多的承諾、保證、道義，在與自己國家利益的天秤上，顯得多麼微不足道。求人不如求己，自己沒有抗敵意志，整天幻想外國來馳援台海戰事，是不切實際的，大敵當前時，要和要戰自家人吵成一團，而無法像烏克蘭民眾一樣，同心協力為保衛自己的國家而戰。

不論後備動員教召的故事多感人、戰備影片拍得多精美，都只是宣傳手法，政府如何團結民眾，接納各種不同的聲音，安定民心、避免戰爭，才是最重要的工作。

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