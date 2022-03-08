烏克蘭在前蘇聯時代就對高等教育有相當大的投資，並在冷戰時期刻意招募剛獨立的非洲國家學生，和西方國家進行人才教育的競逐。或許是因為蘇聯時期留下的傳統，許多非洲學生仍然會選擇到烏克蘭留學，因為教育品質不錯、學費相對低廉，且學位普遍被接受，如今到這個前蘇聯共和國留學還多了一項誘因，即後者是進入歐洲就業市場的門戶。根據2020年的統計，在烏克蘭的七萬五千名留學生中，來自非洲的青年佔了四分之一，其中人數最多的是奈及利亞、埃及與摩洛哥，大部分攻讀醫學、工程及商管專業。

主攻醫科的奈及利亞留學生歐拉柯波 (Jessica Orakpo) 和來自尚比亞的同學企圖從烏西的捷爾諾波爾 (Ternopil)進入波蘭，單是走路就走了一天多，因為前往邊界的巴士僅載烏克蘭公民，並表示如果你是黑人，就僅能走路。同時到了烏波邊境時，負責通關的工作人員優先讓烏克蘭公民通行，如果非洲學生表示他們也同樣在排隊，不應該不處理時，甚至還會遭到暴力相待。最後，她只得改變計畫，逃往匈牙利。至於為何非洲學生遭到飭回，烏克蘭邊境警衛說這是波蘭方面的要求，但波蘭的對口則矢口否認。

同樣也是醫科的辛巴威留學生絲凱 (Korrine Sky) 則是花了四天的時間，從烏克蘭東北的蘇梅 (Sumy)抵達羅馬尼亞，儘管她自己已經安全了，但卻擔憂仍被困在蘇梅的非洲同學，因此架設了一個網站提供資訊給那些需要幫助的人。她曾想要承租巴士帶這些學生脫離烏克蘭，但很擔心沒有安全護衛下，這些學生所搭乘的巴士反而成為攻擊的目標，因此放棄了這個想法，只能儘量告知國際社會這些學生的窘境，希望人道組織能夠介入。

另一位來自同一地區的女學生在戰爭剛開始時，請求學校讓他們離開，但被告知如果缺課，就會按烏克蘭大學制式規定將被罰款，所以在沒選擇的情況下只能先留在學校。她目前和其他學生被困在蘇梅，雖已經斷糧但卻不敢隨意出門，擔心被砲彈炸到。當地的大學承認一開始時並不相信俄羅斯會真的進行攻擊，但否認不讓學生離開，並且在入侵前一天將課程改為線上，只是經過十天後，教授還會在線上教課嗎？

被困在已被攻陷南部大城科松 (Kherson)的二十多名非洲學生，躲在沒有電力的地下室不敢出門，聽到的全是砲彈和槍響。一位來自喀麥隆的學生指出在這個死城中，外面完全沒有人。他是科松國立科技大學國際貿易系的學生，由於才大一，因此很難想像可以在戰火中讀完大學。

由於烏克蘭的戰事不知何時會告一段落，這些非洲學生最關心的除了本身的安危外，就是他們若轉到別的學校讀書，學分是否會被承認？能夠承認多少？對於那些原本今年夏天就可拿到學位的學生來說，他們當然希望能夠及時將學分在線上修完，但以目前戰事還有些膠著的情況來看，這個想法或許過於天真。匈牙利算是比較願意協助解決問題的，該國已宣布會提供名額和資源，讓轉來的非洲學生用烏克蘭的學費完成學業，但不知名額究竟有多少。

對於那些想要回國的學生來說，由於烏克蘭已經停止民航，因此即使其母國願意用包機將他們載回，這些滯留的非洲學生還是得先想辦法越過邊境到波蘭、匈牙利或羅馬尼亞，才有可能。迦納和奈及利亞兩個學生較多及經濟狀況較好的非洲國家，已經用包機載回相當比例的留學生。但留學生不多的非洲國家，就得自己想辦法。

如果台海發生軍事衝突，由於我們並沒有與任何國家陸地相鄰，因此跨越邊界進入另一個國家不是選項。如果民航沒有停飛，在台灣的外籍人士及學生，應當可以准予搭機離境，一些國家甚至可以用包機將其國民載走。只是若機場出現擁擠的離境潮時，我們的海關是否能不帶種族歧視的眼光予以公平的處理，還是會讓歐美白人先離境？（作者為政治大學國際關係研究中心兼任研究員）

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