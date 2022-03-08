俄烏戰爭進行10天後，出現兩個問題：一，戰爭如何收場？二，為何冷戰時期美國管控美俄戰禍危機如今失靈？

首先，俄羅斯的軍力遠大於烏克蘭，西方也明確表明不會出兵救援。如果烏克蘭採取焦土作戰的抵抗，會成為慘烈的消耗戰，如此結局已定，問題只在於俄羅斯願意狠到什麼程度？事實上，他們也難有其他選項。

俄羅斯和烏克蘭系出同源，俄羅斯民族發源於基輔羅斯。過去300年大部分時間，烏克蘭是俄羅斯的一部分，二戰俄烏浴血作戰，擊敗納粹軍隊。戰後，蘇聯在聯合國擁有俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯等3席位。蘇聯瓦解後，烏克蘭和白俄羅斯成為完全獨立的國家，但仍然採親俄立場。

同一時期，西方則利用俄國衰退，不斷將北約東擴至前蘇聯勢力範圍，仍持冷戰思維，而俄國在普丁領導下，快速恢復國力，力抗西方的咄咄逼人，然而西方對普丁的警告始終充耳不聞。雙方終於攤牌，烏克蘭地域和語言族群成為衡突的代理人。

2013年，親俄的總統亞努科維奇被趕下台，烏克蘭由西方支持的烏語族群掌控，排斥俄羅斯文化，壓制俄語族群；反之，俄國則出兵併吞克里米亞，支持烏東俄語區武裝獨立，烏克蘭爆發烏東戰爭。

烏克蘭現任總統澤倫斯基於2019年上台，誓言結束烏東戰事，方式卻是加強武力鎮壓，關閉親俄電視台，煽動仇俄情緒；不難想像，同時俄國也燃起了仇烏情緒，媒體渲染烏東俄語族群遭受迫害流離的慘況，過去並肩作戰的同胞被挑撥成誓不兩立的仇人。

西方不僅在輿論上支持烏克蘭，還提供大量軍援。如果烏克蘭成為北約成員，並且擁有核武，俄羅斯將永遠被西方扼住脖子。西方常說，烏克蘭對俄羅斯是「民主對極權」，其實兩者的民主水準並無高低之分，尤其西方政府一直支持澤倫斯基鎮壓異己。

2022年2月22日，普丁終於採取行動，承認烏東獨立。24日，兵分幾路入侵烏克蘭，戰爭正式爆發。不似2003年，美國入侵伊拉克時，一開始就下重手，大肆炸毀軍事基地和電力、工廠、機場、車站等民生基礎設施；俄軍則自我克制，僅轟炸烏克蘭軍事設施。開戰1周後，基輔公車照駛，火車照通，路燈照亮。

由於對烏軍反抗的強度估計不足，準備不充分，俄軍陸面攻勢受重挫，於是調整策略，先集結大部隊對大城市圍而不攻，然後加大轟炸力度，包括民生基礎設施，斷電斷糧斷水，再穩步逐一攻陷。美國當年集大軍同時對伊拉克狂轟濫炸，到第29天才攻入巴格達，隨後又打了10年。俄軍攻入烏克蘭才兩周，還沒有真正使大力氣，外界就輕率斷言「俄軍敗仗」或「戰情膠著」，顯然言之過早。

俄羅斯是比美國擁有更多核子彈的國家，為何美國會如此輕率對待這樣的對手？2014年，美國國際戰略元老季辛吉即撰文：「對俄羅斯來說，烏克蘭永遠不可能只是一個外國……烏克蘭不應該加入北約，而應該追求類似於芬蘭的姿態。」稍早，美國《紐約時報》作家湯馬斯‧佛里曼亦在專文中表示，1998年資深俄羅斯問題專喬治‧凱南得知國會批准北約東擴時說：「我認為這是一場新冷戰的開端。俄羅斯將慢慢做出相當不利的反應。這是個可悲的錯誤。這種擴張會讓我國的制憲元勛們九泉之下不得安寧。」

一些美國戰略家很早就預見今天烏克蘭的悲劇，然而冷戰後獨霸天下的美國，目中無人，仍然犯下錯誤。而輕信美國承諾的烏克蘭人結局最慘，在「自由民主」的美名下淪為犧牲品。