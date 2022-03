聯合國大會上周通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案,最後的票數是141票贊成、5票反對、35票棄權、11個會員國沒有投票。雖然有3/4的聯合國會員國支持烏克蘭,但這些大都是歐美、拉美,以及亞太國家,而投下反對票、棄權票,及沒有投票的非洲國家卻高達26個,幾乎是非洲大陸一半的國家,部分的投票決定應該是有跡可循,但有一些卻會讓國際社會感到詫異,為何這麼多非洲國家不譴責俄羅斯入侵烏克蘭?

身為俄羅斯之外,4個投下反對票的厄利垂亞駐聯合國副大使阿曼紐(Amanuel Giorgi),在3月2日投票後做出的說明,或許可以讓我們理解該國決策的背景。

他首先指出,厄利垂亞信奉聯合國憲章所闡述對主權、領土完整,和政治獨立的原則,但他之所以會投下反對票乃是因為對和平的堅持,反對任何衝突的國際化、無止境的言詞包裝,及強制的單邊制裁,因為這些僅會造成國際體系的極化、升高緊張情勢,並且讓平民百姓承受巨大的後果。厄利垂亞本身就是國際制裁的受害者,但制裁不能解決問題,只會讓無辜者受害,對和平沒有助益。

另外,他指出,想要離開烏克蘭的非洲學生受到種族歧視的待遇,或許這也是該國決定投下反對票的部分原因。

在17個投下棄權票的國家中,大部分是可以預期或理解,但少數則一定會讓華盛頓氣得跺腳。俄羅斯是阿爾及利亞最大的武器供應國,並且在西撒哈拉爭議上選擇投下棄權票、不支持其對手摩洛哥的立場,因此阿爾及爾的決定,屬於互惠性質(reciprocity) 。

俄羅斯的私營軍事企業,也可以說是傭兵組織的華格納集團(Wegner Group),目前被6個非洲國家聘用,擔任維安保全的工作,分別是中非共和國、利比亞、馬達加斯加、馬利、莫三比克,及蘇丹。除了利比亞之外,其餘5國投下棄權票,畢竟國內治安靠俄羅斯,豈能在此時扯其後腿?

比較民主的納米比亞、塞內加爾,及南非的棄權票,不僅受到國際社會的質疑,在國內也引發反彈的聲音。更重要的是她們的立場讓美國相當難堪,因為這3國在去年12月才獲美國總統拜登之邀,參與民主峰會,但卻在烏克蘭的決議案中,沒有站在西方民主國家這邊,原因何在?

納米比亞在對抗南非殖民統治時,前蘇聯確實給予相當的資助,但這已是30多年前的往事,如果納米比亞顧念舊情,難道忘了烏克蘭的獨立,就發生在本身獨立後的1年多,共同被殖民統治的經驗應當促成同理心才是。

塞內加爾政府表示她支持聯合國憲章下的和平解決爭端,但維持一貫的不結盟(non-alignment)原則。沒有說出的原因,是塞內加爾對烏克蘭在該國招募志願軍(volunteers)、傭兵(mercenaries),及敵方戰鬥人員(enemy combatants)的不滿,認為這是非法的行為。美國國務卿布林肯才在去年11月下旬造訪塞內加爾,但該國這次的投票,等於打了華府一記耳光。

至於南非的決定,根據該國駐聯合國大使喬伊尼(Mathu Joyini)的說法,乃是普利托利亞認為此決議案的文字「不能帶來一個有利於外交、對話、及斡旋的氛圍」(does not create an environment conducive for diplomacy, dialogue and mediation)。但不可否認的是,前蘇聯在目前執政的非洲民族議會(African National Congress)仍在對抗白人種族隔離政權時,給予的外交和軍事支持。此外,或許身為「金磚五國」的一員,讓南非選擇和中國、印度同樣的棄權立場。

這些年來,由於中國大陸在非洲的積極經營,讓外界忘了莫斯科在這個大陸仍有其影響力,這次聯合國大會的投票就證明,俄羅斯也是非洲國家對抗西方國家的一個重要槓桿。

(作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員)