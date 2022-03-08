「俄烏之戰」軍事衝突引發世界關注，民進黨副秘書長林飛帆與立法委員林昶佐上週號召「在台烏克蘭人自由廣場集結」表達力挺，回顧先前針對香港反送中議題喊出「臺灣人撐香港是全民共識」，皆在援助方案上缺乏實質規劃，反而顯露一種口號式的「政治消費」。

美國學者卡茲定義「政治消費」是「泛政治化的消費行為」，操弄者掌握了選民實際的參與程度，利用政治行銷與危機處理手段，誆騙外界認為自己的消費行為是在捍衛某種價值；不論是香港還是烏克蘭的國際事件，已讓兩位閃過兵役的政治人物在「政治消費」上屢試不爽。

烏克蘭總統澤倫斯基號召世界公民加入抗俄行列，就當各國紛紛對俄祭出「制裁手段」，林飛帆與林昶佐卻在「網路政治」的風潮下企圖搭上「抗俄保烏」的主流列車，如今烏克蘭危機引發臺灣焦慮，卻還利用國際事件當作「政治消費」獲取個人聲量；「雙林」如同「政治網紅」不斷推銷符合時宜的投機商品，進而喊出譁眾取寵的政治口號，這在目前政治動員的集體氛圍下，難以檢視口號背後的實際作為。

蔡政府從撐香港到挺烏克蘭都已流於消費口號，在尚未通過《難民法》之際，從總統到行政院長紛紛大聲疾呼，卻從未真正拿出道德勇氣來落實，仍然持續消費身為亞洲民主燈塔的意識形態。臺灣如果希望善盡國際公民的角色責任，就該先對受難國家伸出援手，如果只是擔心「今日烏克蘭，明日臺灣」，虛晃一招來制裁俄羅斯，恐怕在「奶油」與「槍砲」（代指民生協助與外交制裁）上早已盡失國際信用。

一旦「政治消費」走向極端，所有泛政治化的購買以及抵制作為將會傾巢而出，蔡政府內的「閃兵」們紛紛化身國際政客、外交名嘴甚至人道網紅進行政治口號的消費行為，透過一種訴求模糊的後現代抗爭、嘉年華式的戲劇性攻防、民粹主義的群氓式煽動，企圖讓撐香港到烏克蘭從「謊言」走向「真理」，淪為口號式的巨人與行動上的侏儒。

「閃兵」集結的「政治消費」何時休矣，每每利用國際事件口惠而實不至，看在被消費的國家眼中，恐怕大鬧「援助清零」的國際笑話。

（作者為新聞研究所博士班）