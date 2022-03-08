俄烏第三輪談判依舊難有突破。據了解，烏克蘭同意談判，目標在於促使俄羅斯立即停火，並取得兩大保證——保證烏克蘭不再遭遇攻擊，保證對戰火犧牲者和各城市的損失，提供賠償。俄方的停火條件，一如前兩輪的前提，亦即堅持烏國去軍事化、承認俄國對克里米亞的主權，承認烏東頓內次克和盧甘斯克為主權獨立國。

北約東擴，威脅俄國國境安全，已非一日，烏克蘭出兵鎮壓烏東地區，種族滅絕俄裔民眾，也非一日。2014俄國「收復」克里米亞半島，並將其納入俄國管轄，已成既定事實，多少也是對烏克蘭勾搭美國及北約的示警。換言之，俄國的停火條件，其實是「回歸校正」雙方軍事衝突前的現狀，俄方發動戰爭不過是對「北約持續東擴」的必然反應，俄方的「期望目標」，應無領土野心，而是寧可留著烏克蘭作為其與北約的緩衝。2月24日前，烏克蘭若能恪遵當初俄烏之間的和平共存默契，或是滿足俄方上述的條件，何至於戰火延燒迄今?

至於烏克蘭的「要求」，則不免予人「早知今天，何必當初」的感慨。即使烏克蘭不再遭受攻擊，死傷的烏克蘭軍民豈能起死復生?即使俄國願意賠償損失，毀於戰火的城市道路、基礎建設，何時能復原?烏克蘭早已瀕臨崩潰的經濟，又豈能因停火而蓬勃發展?外逃的100萬難民，帶給周邊國家的難題，又將如何解決?

和平談判，特別是在強國挑釁、鼓譟下的和平談判，需要「雖千萬人吾往也」的勇氣!至於那些成天嚷著剩下一支掃帚也要抗敵到底，指責和平談判是投降主義者，是賣台的人，才是不折不扣的懦夫和屠夫!

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