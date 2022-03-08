俄羅斯進攻烏克蘭，以美國為首的西方國家雖未出兵，但對俄國展開嚴厲的金融與經濟制裁，不論最終誰輸誰贏，歷史已翻到新的一頁，美國所締造的後冷戰和平已一去不復返，人類歷史又來到新的轉折點。新冠疫情才露出曙光，戰事再起，世道不寧，美國能否繼續維持超強地位，備受質疑。

考驗中美兩強領導人智慧

50年前美蘇冷戰方殷，《上海公報》開啟中美合作新頁，共同遏制蘇聯，20年後蘇聯解體冷戰結束。如今面對俄國莽撞的行為，國際秩序受到挑戰，中美再度來到新的歷史抉擇時刻，是要中俄結盟，與美國進入「新冷戰」；還是中美再度攜手，穩定現有國際體系，共同處理人類面對的安全、環境、疫病等等重大挑戰。50年前的毛澤東、周恩來以及尼克森、季辛吉高瞻遠矚的格局與眼光，能否再現，這將是對現任中美兩強領導人智慧的一大挑戰。

1991年蘇聯解體，冷戰結束，美國成全球唯一超強，歷史進入後冷戰時期，但美國因「911恐攻事件」而陷入20年反恐戰爭，加上國內政經體制無法處理全球化所帶來的挑戰，內部撕裂，國力明顯衰退。俄羅斯在前蘇聯瓦解後，面對西方的背信棄義，違背當初北約不東擴的承諾，反而步步進逼，早已心生不滿，與美國的矛盾越來越深。政治強人普丁終於出兵烏克蘭，這場戰爭是否會如拜登所擔憂，惡化到第三次世界大戰，尚未可知，但後冷戰的承平時代已徹底結束。地緣政治極不穩定，大小國家競相爭奪權力，群雄並起，衝突不斷。

21世紀中國國力崛起後，美國開始改變對中政策，定位為戰略競爭關係，許多評論認為，美中將形成「新冷戰」格局。2月初普丁與習近平會面後，中俄高調公布聯合聲明，定位兩國「背靠背關係」，俄羅斯隨即大膽出兵烏克蘭，更讓人認為東西方進入「新冷戰」在所難免。

不過在全球化時代，各國經濟相互依賴十分緊密，尤其中國，作為世界大多數國家最大經貿夥伴，墜入舊冷戰的二元經濟體系絕非中國所樂見。冷戰時代的資本主義與共產主義、民主與專制意識形態鬥爭，早已模糊，且中國從來沒有稱霸的基因，更未如蘇聯將周邊國家納為「衛星國家」，始終認為穩定的國際發展環境才是中華民族復興的土壤。與俄羅斯的「背靠背關係」，與其說是與西方進行「新冷戰」，不如說是面對美國日益進逼的印太圍堵戰略的反應與自保，看不出北京有與美國進行「新冷戰」的意圖和需要。

重溫上海公報氣度與眼光

美國也有人認為以冷戰格局面對中美競爭不但沒有必要，而且對美國不利。哈佛大學甘迺迪學院院長、前美國國防部副部長奈伊在《紐約時報》撰文表示，愈來愈多的華盛頓政界人士和決策者認為美中關係是一場冷戰，這對歷史不利、對政治不利、對美國的未來也不利。

美國如果執意與中國和俄羅斯進行新冷戰，將面對雙線作戰的困擾，美國前駐北約大使達爾得投書《外交事務》期刊指出，俄羅斯在歐洲已經成為立即明顯的威脅，美國必須回應，同時與中國競爭恐怕力有未逮，盟友也未必有意願和能力加入對抗中國的行列。美國國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾2月28日出席美國智庫「德國馬歇爾基金會」舉辦的研討活動。在談及美國是否能同時關注歐亞兩地事態發展時也稱，「這很困難、（代價）很高昂」，但他認為這是必要的。

隨著俄烏戰事升高，美國再度面臨戰略選擇，是要將中國推往俄羅斯，讓自己在三國關係中處於不利位置，促成中、俄、伊朗陸權國家大團結，還是記取前人智慧與中國合作，共同遏制俄羅斯？而中國與俄羅斯的「背靠背關係」，究竟局限於經濟與科技上的合作，或深化為地緣戰略上的合作，也需要作出選擇。

中國對聯合國安理會及大會有關譴責俄羅斯的提案，都投下棄權票，代表中國並未一面倒支持俄國。面對歷史抉擇時刻，中美兩國若能重溫50年前《上海公報》恢宏的氣度與歷史的眼光，做出正確決定，後後冷戰時代的國際秩序應能維繫。