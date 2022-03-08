民進黨全面執政接近6年，台灣是否變得更好呢？站在民進黨立場看，確實變好了。政黨意志貫徹了，對中國與中共恨了，對統一反了，兩岸交流縮了，跟美國關係緊密了，國防預算擴編了，武器裝備精了，威權復辟的法律過了，國民黨打趴了，軍公教退休俸減了，核四廢了，軌道建設動了，中學教科書改了，同性婚姻准了，中天關了，媒體收服了，網軍壯大了，年輕人順了。

國民黨民眾黨積弱不振

站在台灣總體發展立場，評價卻恰恰相反。在民進黨「國家即黨」、「政府即黨部」的恣意妄為之下，跟大陸關係翻了，和平統一遠了，武力統一近了，8個邦交國斷了，國防預算爆了，威權法制復活了，權力制衡弱了，司法獨立沒了，獨立機關閹了，有礙健康的萊豬與核食進口了，電力又缺了，通貨大大膨脹了，房價高了，打國產疫苗出國路絕了，媒體歸順變乖了，網軍亂了，年輕人憨了，出生率減了，老人安養吹了。

一般民主政治國家，若像民進黨政府這樣，將政黨利益優先於國家利益、黨意凌駕民意、施政績效貧乏、人治高於法治、意識形態主導、迴避棘手問題、宣傳效益掛帥、專業棄而不顧，必將遭受民眾惡評，民意調查直直落，政黨輪替呼聲四起。

但是，台灣卻是另一種景象，蔡英文總統聲望仍然不低，民進黨的整體認同度與支持度仍居各黨之冠，在野黨仍積弱不振，政黨再次輪替的氛圍清淡。民進黨雖然執政績效不彰，各層黨政幹部經常惡形惡狀，但在公投與立委補選中都能低空掠過，得以繼續恣意執政下去，而且老神在在，一副你能奈我如何狀。

最近兩件政務惡性發展，活生生呈現在國人眼前，可謂集民進黨執政妄為之大成，備受各方抨擊，但民進黨政府仍不改其志，執意把錯誤政策貫徹到底。

首先是高端疫苗，由於施打者寡，200餘萬劑到6、7月就要過期，到時只能銷毀而虛擲公帑。民眾拒絕高端疫苗。關鍵不在於疫苗有效無效，而在於執政當局一路為其開綠燈，不惜破壞審查制度，違背基本專業原則，獨創全球未見的「免疫橋接」審查辦法，再嚴選審查人員，以秘密程序搶先過關，完成緊急授權程序。

如此執意貫徹最高當局及執政黨的意志，竟然蠻橫強行到底，視醫學專業為糞土，將參與審查的學者專家當奴才用，不管學界、業界、民意如何罵翻天，就是要蠻幹胡為，而且浪費國家預算為廠商護航與挹注，簡直惡劣到極點，但卻看不到體制內有一絲牽制與導正的力量。

須整合才能下架民進黨

台電多次大停電是另一顯例。「非核家園」、「綠色能源」喊得震天價響，打造政策先進性的「人設」取代政策的精細研訂，明知不可為而強行為之；明知要付出慘重代價，尤其是電力供應不穩、綠能替補不了供電缺口、重度使用燃煤發電嚴重汙染空氣，危害人民健康、天然氣儲存時程短，故而有供應不穩和國安上的風險，這些嚴重的潛在與現實問題，民進黨政府一概置之不理，寧可先賺取美名，差錯與代價由台電、民眾、企業承擔，而且問題不會立刻出現，以後再說。

台灣許多不當的政策若不能及時改正，未來必將嘗到苦果，但民進黨政府短視粗陋、執迷不悟而無法匡正。在野的國民黨、民眾黨卻衰弱不振，制衡力量薄弱，未能展現取而代之的氣勢，民眾只能坐視民進黨濫權而徒呼負負。民進黨的宣傳機器乃繼續全方位開動，壓制所有與其不同的意見與不利訊息的傳播，在認知作戰中居於絕對優勢。

如此一來，不僅民間社會的勸諫、在野政黨的制衡、機關專業的自主都無從發揮，許多被深度洗腦而不自知者，仍為其搖旗吶喊討伐攻訐異議者，致使民進黨政府更加有恃無恐。

高端與缺電，凸顯民進黨霸道執政問題深重，執政方向必須改弦更張。年底選舉是2024大選前哨戰，在野黨若各自為政，甚至相互抵銷力量，將讓民進黨的威權惡政繼續做大，實非台灣人之福。兩個主要在野政黨應先放下選舉利益盤算，談提名只會讓人民反感，共同研討國家大政方針，整合共同政見，讓民眾有不同的選擇，台灣民主素質才能提升，人民日子才會過得更好。